Inhalt Seite 1 — Leistungserhöhung ohne Kostenbeteiligung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Prof. Dr. Ernst Schellenberg, MdB

1. Niemand bestreitet, daß Leistungen der sozialen Krankenversicherung ausgenutzt werden können. Aber auch die private Versicherungswirtschaft steht hinsichtlich des subjektiven Risikos vor ähnlichen Problemen. Auch sonst soll es vorkommen, daß staatsbürgerliche Pflichten, insbesondere im monetären Bereich, nicht immer ganz genau genommen werden. Beim Mißbrauch von Leistungen handelt es sich somit keineswegs um einen Tatbestand, der für die Sozialversicherung typisch ist, sondern um ein Problem, das sich allgemein aus dem Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft ergibt. Im übrigen bedeutet die Unterstellung eines generellen Leistungsmißbrauches eine Mißachtung der 44 Millionen leistungsberechtigter Arbeiter, Angestellten, Selbständigen nebst Familienangehörigen, die in übergroßer Mehrzahl gewissenhaft ihre sozialen Pflichten erfüllen. Zudem beruht jede Leistung auf einer Bescheinigung des Kassenarztes, gegen den sich dann ebenfalls die Vorwürfe richten würden. Schließlich sollte der, der sich gegen die Höhe der Beiträge und die Sozialaufwendungen wendet, auch das bewerten, was die soziale Krankenversicherung seit der Bismarckschen Ära für die Volksgesundheit und den sozialen Ausgleich geleistet hat.

2. In der Diskussion wird der Umfang der Versicherungspflicht kritisiert, dabei jedoch übersehen, daß seit Erlaß der Reichsversicherungsordnung im Jahr 1911 der Kreis der Versicherungspflichtigen – abgesehen von der Einbeziehung der Familienangehörigen und der Rentner – nicht erweitert wurde. Arbeiter waren seit jeher pflichtversichert. und für Angestellte ist die Versicherungspflichtgrenze noch nicht einmal voll der Entwicklung der Durchschnittsgehälter gefolgt. Gewiß bedeutet jede Versicherungspflicht einen Eingriff in die individuelle Sphäre. Dabei müssen aber der Eingriff, den der Zwang zur Beitragszahlung bedeutet, und die Beeinträchtigung der Freiheit, die sich für den ergibt, der bei Krankheit nicht gegen ihre wirtschaftlichen Folgen geschützt ist, gegeneinander abgewogen werden. Übrigens war zur Zeit Bismarcks die Krankheit ein kurzfristiges Risiko, während heute langandauernde Abnutzungskrankheiten ein immer größeres Gewicht erlangen.

Die gesetzliche Krankenversicherung führt nicht nur einen sozialen Ausgleich zwischen Gesunden und Kranken, sondern auch Jungen, die bei Entscheidungsfreiheit wohl kaum beitreten würden, und Alten herbei, die diesen Versicherungsschutz fast immer benötigen. Es erfolgt auch ein Ausgleich zwischen Alleinstehenden, die im allgemeinen einen zu hohen Beitrag zahlen, und Familien mit Kindern, die von diesem System einen entsprechenden Nutzen haben.

3. Die Leistungen unserer sozialen Krankenversicherung entsprechen, obwohl sie in mancher Hinsicht günstiger als in anderen Ländern sind, keineswegs den Anforderungen unserer Zeit. So geschieht viel zu wenig zur Früherkennung von Krankheiten. Die zeitliche Begrenzung (Aussteuerung) bei Krankenhauspflege und Bezug von Krankengeld ist ein Übel, die Honorierung der Ärzte und Zulassung zur Kassenpraxis weist erhebliche Mängel auf, die Vorschriften über Karenztage, die Minderung des Krankengeldes bei längerer Krankheit sind ungerecht. Die Situation unseres Krankenhauswesens ist besorgniserregend. Diese und noch viele Probleme sind bei einer Reform zu lösen.

4. Den vielfältigen Vorschlägen auf Kostenbeteiligung für ärztliche Behandlung, Arzneien, Krankenhauspflege und dergleichen ist das eine gemeinsam: es soll eine Verlagerung von Teilen des Aufwandes auf diejenigen bewirkt werden, die Leistungen in Anspruch nehmen. Das bedeutet eine Verschiebung im Finanzgefüge, vom Arbeitgeber auf die Versicherten, von den Alleinstehenden auf Familien mit Kindern und von den Jungen auf die Alten. Die Kostenbeteiligung ist deshalb die unsozialste Form der Finanzierung von Leistungen.

Nun wird auf die Notwendigkeit zur Eindämmung von Bagatellfällen hingewiesen. Das Problem dabei ist jedoch, daß in der Regel erst am Ende und nicht beim Beginn einer Erkrankung feststeht, ob es sich um eine Bagatelle gehandelt hat. Deshalb ist es ein Irrtum, zu glauben, durch Kostenbeteiligungen könne eingebildeten Kranken begegnet und dem wirklich Kranken geholfen werden.