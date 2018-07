Süddeutsche Bodencredit erweitert die Umlaufgrenze

Die günstige Kapitalmarkt-Entwicklung spiegelt sich auch in dem Geschäftsbericht der Süddeutschen Bodencreditbank, München, deren Wertpapierabsatz 1958 einen absoluten Höchststand seit der Währungsreform erreichte. In der Erhöhung der Bilanzsumme auf (in Mill. DM) 560 (472) und der Gesamterträge auf 36 (29,5) äußerte sich die Geschäftsausdehnung des Instituts. Durch Stärkung der gesetzlichen Rücklage um 2,5 (1,5) auf 10,1 (7,6) wird die Umlaufgrenze auf 584,5 (514,5) ausgeweitet, bei einem am Bilanzstichtag auf 451 (375) gestiegenen Umlauf an Kommunalschuldverschreibungen und Pfandbriefen. Der für das Neu-Geschäft verbliebene Emissions-Spielraum macht es demnach nach Ansicht der Verwaltung noch nicht nötig, von der im Vorjahr erteilten Ermächtigung zur Kapitalerhöhung von 7,5 auf 10 Gebrauch zu machen. Nachdem auch die Rückstellungen auf 9,2 (7,9) erhöht wurden, soll die HV am 21. 4. aus 0,86 (0,73) Gewinn einschl. Vortrag eine auf 11 (9) v. H. erhöhte Dividende billigen.

Neu abgesetzt wurden 81 (55) festverzinsliche Wertpapiere, also fast 50 v. H. mehr als im Vorjahr. Dabei blieb der Pfandbriefabsatz mit rd. 34,5 etwa gleich, während der von Kommunalobligationen sich mit 46,5 fast verdreifachte und damit erstmals den Pfandbriefabsatz übertraf. Neuauszahlungen von Hypotheken und Kommunaldarlehen überschritten erstmals 100, wobei letztere ebenfalls erstmals über dem Hypothekengeschäft lagen. Die Ersatzdeckung im Hypothekengeschäft ist auf 10 v. H. des Pfandbriefumlaufes zurückgegangen, bei Kommunaldarlehen wird keine mehr unterhalten. Die gute Ertragslage wird nicht nur mit dem Überschuß der Darlehenszahlungen über den Absatz von Schuldverschreibungen, sondern auch mit der einmaligen Entwicklung des Wertpapiermarktes begründet. Allerdings weist das Institut auf die zunehmende Konkurrenz im Aktivgeschäft und die daraus zu erwartende Verringerung der Zinsspanne hin, die bei der nun beginnenden Konversion früher begebener höher verzinslicher Hypotheken einsetzen werde.