„Man hat dahero die größeste Ursache, sich über diejenigen aufzuhalten, welche aus grober Unwissenheit und idiotischem Unverstände die Mineralwässer verachten... dieselben sind gleichsam offene Apotheken, die ein jeder nach Genügen zu seiner Gesundheit trinken und brauchen kann, auch ein Großes davon zu hoffen hat, wenn er nur den rechten Gebrauch und Ordnung in Acht nimmt, zugleich die gehörige Diät dabey hält.“ (Hofmedikus Wilhelm Rödder, 1757).

Man soll Mineralbrunnen nicht einfach gegen den Durst trinken, sondern, ebenso wie guten Wein, für die Gesundheit und zur Erbauung. Das Wasser der Heilquellen gehört zu den größten Köstlichkeiten, die unsere Erde zu bieten hat. Wem dieses Getränk zu stark ist, der mag es, wenn vom Arzte nicht anders verordnet, mit etwas Whisky verdünnen. Aber nur ein Barbar, sagen die Heilwasser-Zecher, gießt so viel Whisky in das Wasser, daß dessen kräftiger, erdiger Geschmack gänzlich überdeckt wird ... Diese Wahrheit ist alt, so alt wie der Streit zwischen Dionysos und der Quellgöttin Sirona, wie der Kampf zwischen berauschenden Getränken und heilenden Wassern, in dem durchaus Friedensschlüsse möglich sind.

Die Ärzte und Chemiker haben sich in den vergangenen 2000 Jahren alle erdenkliche Mühe gegeben, festzustellen, welche Elemente eigentlich in den mineralischen Wassern vorhanden seien und worauf ihre erstaunliche Heilwirkung beruhe. Erst in den letzten Jahrzehnten sind dann mit elektronischen Methoden die letzten, feinsten Analysen geglückt. 88 Elemente finden sich im Mineralhaushalt unserer Erde. 53 davon wurden auch in den Körperzellen des Menschen nachgewiesen. Auch wo sie in unwägbar kleinen Mengen auftreten, sind sie keineswegs ein überflüssiger Balläst, sondern lebenswichtige Anregungsstoffe.

Hier und da haben auch Apotheker und Pharmazeuten den Quellenchemikern über die Schulter geschaut, aber es ist ihnen bis heute noch niemals gelungen, ein natürliches Mineralwasser synthetisch nachzuschaffen. Das bedeutet viel in einer Zeit der Elektronengehirne und Kunstfasern. Aber auch die Versuche, Kunstwein herzustellen, sind schließlich immer gescheitert: Wein ist. mehr als Wasser plus Säure, Zucker, Alkohol, und ein Heilbrunnen ist mehr als Wasser und Kohlensäure.

Wer nicht in der Lage ist, eine Badereise zu unternehmen, oder wer seinen Aufenthalt im Bade auf wenige Wochen beschränken muß, die heilsame Wirkung der Trinkkur aber ausdehnen möchte, wer aber vor allem einer erneuten Kurbedürftigkeit vorbeugen will, der sollte daheim mit seinem Brunnenglas auf- und abwandeln.

Hört er dort auch nicht die Nachtigallen im Kurpark schlagen, und entgeht ihm auch das Promenaden-Konzert, der freundliche Zuspruch des Badearztes und des Herrn Kurdirektors, so entbehrt doch die häusliche Trinkkur keineswegs jeglicher Poesie. Dafür zeugen die zahlreichen Gedichte, die von hochbetagten Wasserzechern alljährlich an die Quellenversandbetriebe geschickt werden. Zum Beispiel: „Im alten Jahr nun müssen raus die Schlacken, daß frisch du gehst im neuen Jahr mit stolzem Nacken. Drum: Was war das Beste im alten Jahr? Die Quell’ floß immer rein und klar. Hiermit bestelle ich weitere 40 Flaschen etc. pp.“ Man sieht, das klingt etwas Kantiger, etwas mehr nach Hans Sachs, als die unvergängliche Lyrik jener erfolgreichen Dichterschule, die uns Jahr für Jahr neuen Wein, neuen Rhein und neue Mägdelein beschert. Dafür aber ist der Mann mit dem stolzen Nacken ohne Schlacken an die 80 Jahre alt.

Das Flaschenetikett ist die Visitenkarte des Weins, und so sollte auch das Etikett der Heilwasserflasche unsere Bekanntschaft mit der Quelle einleiten und vertiefen. Manche Etiketten scheinen seit der Emser Depesche, die Bismarcks Ruhm mit dem Bad an der Lahn verknüpfte, obwohl er selbst viel öfter in Kissingen kurte, kaum verändert. Zu den modernen und ansprechenden Etiketten dagegen gehört das der „Bertricher Bergquellen“. Wie beim Wein Gemarkung und Lage, so erwartet man beim Heilsprudel Kurort und Quelle auf dem Flaschenetikett: Einen „Rüdesheimer“ ohne Lagebezeichnung setzt keine Weinstube auf die Karte, es gibt ihn auch gar nicht. So begnügt sich auch der Kenner nicht mit einer Flasche „Hersfelder Wasser“, sondern er bestellt entweder „Lullus-Brunnen“ oder „Vitalis-Brunnen“ und so weiter.