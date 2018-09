Mit acht gegen sieben Stimmen bewilligte der Haushaltsausschuß des Bundestages dem Wohnungsbauministerium die Erhöhung seines Propaganda-Etats von 90 000 auf 940 000 Mark. Die „kleine Differenz“ von 850 000 Mark wird den Rückflußmitteln für den Wohnungsbau entnommen – geht also zu Lasten der Förderung des Wohnungsbaues.

Was soll mit dem Gelde geschehen? Da wird zum Beispiel ein Dokumentarfilm gedreht, der zeigen soll, wie sich eine wenig begüterte Familie ein preiswertes Eigenheim bauen kann. Da werden Broschüren über rationelles Bauen gedruckt (Auflage 100 000). Eine Schrift „Bauen auch im Winter“ soll den Leser mit technischen Fragen vertraut machen. Und nicht zuletzt soll mit einer Aufklärungsschrift dem Durchschnittsleser ein Leitfaden gegeben werden durch die sonst nicht zu verstehende Paragraphenflut des „Gesetzes über den Abbau der Zwangswirtschaft im Wohnungswesen und die gleichzeitige Einführung eines sozialen Mietrechts“.

Das ist, scheint es, der neue Stil. Man verläßt sich nicht mehr auf die Presse, auf die Aufklärungsarbeit der Abgeordneten in ihren Wahlkreisen und ähnliche Methoden. Man will public relations machen wie andere auch – wie zum Beispiel der Mieterschutzbund. Man sagt im Bundeswohnungsbauministerium: „Was spielt bei einem Etat von 3500 Mill. DM aus öffentlichen Mitteln für den Wohnungsbau diese eine Million für eine Rolle?“

Doch auf eine Million folgt schnell eine zweite. Die Propaganda stumpft ab, die Broschüren werden anfangs dem Verteiler aus der Hand gerissen, später kaum noch gelesen. Und die Opposition fragt nicht zu unrecht, ob da nicht auch gleich so ein bißchen Reklame für den Bundeswohnungsbauminister und seine Partei aus allgemeinen Steuermitteln gemacht wird.

Die große politische Linie Lückes ist richtig: die Mieten in ein angemessenes Verhältnis zu den Kosten zu bringen, damit nicht eines Tages bei uns Zehntausende Häuser verfallen wie in Österreich oder in Frankreich. R. S.