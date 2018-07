Die zwei österreichischen Großbanken, die jetzt über das Jahr 1958 berichten, leben seit langem in einer „Mengenkonjunktur“ und konnten trotz in letzter Zeit beinahe bedenklich gestiegener Liquidität erhebliche Gewinne erzielen. Seit der Schillingeröffnungsbilanz zum 1. Januar 1955 bis Ende 1958 hat die Creditanstalt-Bankverein ihre Bilanzsumme um etwa 55 v. H. und die österreichische Länderbank das Bilanzvolumen um 45 v. H. erhöhen können. Beide Anstalten wurden 1946 verstaatlicht; eine begrenzte Reprivatisierung konnte Anfang 1957 dadurch erreicht werden, daß in beiden Fällen 10 v. H. vom Grundkapital in Stammaktien und 30 v. H. in Vorzugsaktien („Volksaktien“) an inländische Erwerber weitergegeben wurden. Man hat zwar 40 v. H. des Aktienkapitals in ziemlich breiter Streuung weitergegeben, da aber die Vorzugsaktien stimmrechtlos sind, ist der Republik Österreich als Besitzer der restlichen 60 v.H. eine praktisch unversehrte Entscheidungsmajorität verblieben.

Die folgenden Hauptzahlen aus beiden Bilanzen geben einen kleinen Überblick über den Status; der Übersicht halber werden von den Aktiven hier nur die Schuldner genannt, da sich die restliche Veranlagung der Fremdmittel auf viele Einzelposten, eine hohe Barreserve, starke Wechselbestände und einen sehr ansehnlichen Wertpapier- – besitz verteilt.

Creditanstalt- Bankverein: Bilanzsumme 10 037 Mill.; Schuldner 3963 Mill.; Gläubiger 6328 Mill., Spareinlagen 1263 Mill.; Grundkapital 500 Mill.; Rücklagen 686 Mill. Schilling.

Länderbank: Bilanzsumme 6727 Mill.; Schuldner 2975 Mill.; Gläubiger 4570 Mill., Spareinlagen 1209 Mill., Grundkapital 250 Mill.; Rücklagen 245 Mill. Schilling.

Beide Anstalten sind im gesamten Bereich der österreichischen Wirtschaft tätig, die Creditanstalt hat aber den unvergleichlich größeren Konzern, der sozusagen Tradition und Verpflichtung zugleich ist, denn der Konzern muß auch die Geschäftspolitik bestimmen (das ist vorteilhaft, wenn die Konjunktur allgemein gut ist und bringt Belastungen, wenn sich, wie es zur Zeit der Fall ist, in einzelnen Bereichen Rückfälle ergeben).

1958 wurden wieder ansehnliche Gewinne erzielt, aus denen die Creditanstalt 166 Mill. und die Länderbank 84 Mill. S an die Rücklagen zuweisen, den restlichen Jahresgewinn von 36 und 17 Mill. S aber genau auf eine siebenprozentige Dividende abstellten. Daß man das dritte Jahr die Ausschüttungen mit 7 v. H. begrenzt, hat vielfach Kritik hervorgerufen. Die Bankleitungen begründen diesen Konservativismus mit Konjunkturzweifel und erklären, daß man nur so eine stabile Dividende mit Sicherheit durchhalten könne. Die Argumentation überzeugt nicht, denn auf diese Weise wird ja die Bankaktie zu einer Art Rente und der Mehraufwand für 1 v.H. Zusatzdividende wäre, gemessen an den Beiträgen, die man für die Stärkung der Rücklagen aufgewendet hat, wirklich minimal. Die Banken bestimmen auf diese Weise direkt über ihre Konzerne, aber mittelbar auch für die gesamte österreichische Industrie die Zurückhaltung in der Dividendenpolitik.

Es war die ganze Nachkriegszeit hindurch Brauch, daß der Posten des Generaldirektors und Vorstandsvorsitzenden nach dem Parteienproporz besetzt blieb, wobei in der Creditanstalt seit 1945 der eben verstorbene Generaldirektor Dr. Dr. h. c. Josef Joham Exponent der Volkspartei war, während der derzeitige Generaldirektor der Länderbank Oskar Henisch der Sozialistischen Partei nahesteht. Bei der Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane wird auf den Parteienproporz ebenfalls Rücksicht genommen. – Die dritte verstaatlichte Bank, die vergleichsweise kleinere österreichische Credit-lnstitut AG, hat ihre Bilanz 1958 noch nicht vorgelegt (Bilanzsumme 1957: 1754 Mill. S); auch diese Bank wurde nach dem Krieg verstaatlicht und deren Grundkapital liegt auch heute allein im Besitz der Republik Österreich.

J.R.