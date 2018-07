Bedauerlicher Verlauf der Deutsche-Bank-Hauptversammlung

Über nahezu sechs Stunden zog sich die Hauptversammlung der Deutsche Bank AG hin. Wenn man von den einleitenden Ausführungen des Sprechers der Deutschen Bank, Hermann J. Abs, absieht, die sich sowohl mit geld- und investitionspolitischen Fragen als auch mit der Entwicklung auf dem deutschen Aktienmarkt beschäftigten, dann wird kaum eine Aktionär der Meinung sein können, daß er von der stundenlangen Diskussion sonderlich profitiert hat. Das lag aber nicht an der Verwaltung, sondern fast ausschließlich an deren „Gegenspielern“, nämlich an einigen Aktionären, die ihre „Unzufriedenheit“ über den Jahresabschluß 1958 durch eine Reihe von Fragen und Anträgen zum Ausdruck brachten, von denen sie wissen mußten, daß sie entweder nicht „zur Sache“ gehörten oder – da sie als reine Provokation gedacht waren nicht von der Verwaltung beantwortet werden konnten.

Selbstverständlich ist es das gute Recht der Aktionäre, an der Dividendenhöhe Kritik zu üben und die Heraufsetzung der Ausschüttung zu Lasten der Zuweisung an die offenen Rücklagen zu fordern. Wenn sich die Diskussion auf diesen einen Punkt beschränkt hätte, dann wäre ohne Zweifel ein fruchtbares Gespräch möglich gewesen, denn man kann tatsächlich verschiedener Meinung darüber sein, ob es sinnvoll ist, daß alle drei Großbanken trotz unterschiedlicher Ertragslage sich seit Jahren auf einen Dividendensatz einigen. Da aber von Aktionärsseite im Verlaufe der Hauptversammlung 100 Fragen und mehr in monotoner Aufzählung vorgebracht wurden, war es der Verwaltung leicht, allen Fragen auszuweichen, über die sie nicht gern sprechen wollte.

Daß der Hauptversammlungsverlauf in erster Linie durch das unqualifizierte Verhalten eines unrühmlich bekanntgewordenen „Darmstädter Kleinaktionärs“ bestimmt wurde, ist bedauerlich. Dessen Hamburger Premiere hat ihn offensichtlich viele Anhänger gekostet, die bislang noch nicht das zweifelhafte Vergnügen hatten, seinen traurigen Mut, über Dinge zu reden, von denen er offensichtlich nichts (oder nur wenig) versteht, kennenzulernen.

Daß bei derartigen Tiraden die Nervenkräfte der Verhandlungsleitung aufs äußerste in Anspruch genommen werden und sich dann auch vom Verhandlungstisch her Ansätze zur Ungeduld zeigen, ist menschlich verständlich, zumal wenn sich hier zwei alte „Gegenspieler“, wenn dieser Ausdruck bei der Persönlichkeit von Abs und der Person des Darmstädter Kleinaktionärs überhaupt zulässig ist, wieder einmal gegenüberstanden.

Die abschließenden Abstimmungen ergaben einen großen Vertrauensbeweis für die Verwaltung der Deutschen Bank. Am eindrucksvollsten war aber doch wohl die kurze Bemerkung eines holländischen Aktionärs, der offensichtlich dem Verhalten der sogenannten Opposition verständnislos gegenüberstand: „Ich habe Vertrauen zur Deutschen Bank. Deshalb habe ich ihre Aktien gekauft. Wenn ich das Vertrauen nicht mehr habe, dann verkaufe ich diese Papiere, aber ich! versuche nicht, die Hauptversammlung in dieser Weise zu stören.“ K. W.