An jedem Abend des Jahres, auch wenn es regnete oder schneite, machte Herr Paulsen einen Rundgang um seine Villa. Soweit die Dunkelheit es zuließ, sah er überall nach dem Rechten und begab sich hinterher zur Ruhe. Der Rundgang befriedigte ihn, weil er rund war, weil sein Ende in den Anfang mündete und weil er eine gewisse Überschau bot. Im Grunde stimmte das freilich nicht. Der Rundgang war nicht rund, sondern viereckig, des Hauses wegen, das umschritten wurde, und wahrnehmen konnte Herr Paulsen nur, was ihm in die Augen sprang, also nicht viel.

Auch an diesem Abend machte Herr Paulsen den Rundgang und kehrte zufrieden in seine Villa zurück. Während er sich wusch, überlegte er, ob er zu seiner Frau zärtlich sein solle; da er dies jedoch zehn Tage zuvor getan hatte, ließ er es bleiben. Er gab der Frau einen Kuß auf die Stirn, löschte das Licht und legte sich schlafen, in dem angenehmen Gefühl, daß es um sein Haus, seine Ehe, seine Familie, seine Vermögenslage wohl bestellt sei. Meine Frau, dachte er, ist eine nette Frau, nur bewundert sie mich nicht genug, vor allem nicht meine schönen Hände; das Kindermädchen hat den feineren Blick dafür, sie bewundert auch meine Tochter Isabell, und das ist in der Tat ein reisendes Kind, ein Kind, wie man es sich von einem Manne wünscht... Indem er dies dachte, schlief Herr Paulsen ein.

Daß er gerade an diesem Abend seine Frau so wenig beachtete, war nicht gut, denn sie hatte ihm heimlich eine Frist gesetzt, und die lief jetzt ab. Die Frau beschloß, sich fortan einen Liebhaber zu halten. Seit Wochen schon überlegte sie, wer sie erwählen solle: den Teilhaber ihres Mannes oder einen Nachbarn, der ihr schöntat. Sie entschied sich für den Nachbarn, weil er so nahebei wohnte. Das Vergnügen über den mutwilligen Entschluß, halb Vorfreude, halb Schadenfreude, vertrieb ihr den Schlaf. Sie lag lange wach, aber schließlich schlummerte sie doch ein.

Im Hause war es still; dennoch regte sich dort manches. Die Katze fraß einen Karpfen auf, der erst am nächsten Tag verzehrt werden sollte, und nicht von der Katze. Davon wurde sie so schwer und tapsig, daß sie ein paar kostbare Gläser vom Küchentisch fegte. Als später die Köchin barfuß in die Küche huschte, trat sie auf die Scherben, verletzte sich und mußte das Bett hüten. Aus der Tiefe der Erde stieg das Grundwasser und drang in den Keller, wo die Kartoffeln lagerten; es sorgte dafür, daß endlich der Hausschwamm in die Mauern geriet. Der Rost in den Leitungsrohren nahm beharrlich zu, es war abzusehen, wo und wann es zum ersten Rohrbruch kommen werde. Ein Termitenvolk, das sich bislang mit einer alten Truhe begnügt hatte, bekam Reiselust und wanderte hinter die Holzverschalung des Treppenhauses. Drei Mottenweibchen taumelten umher und legten ihre Eier in die Teppiche, in den Wintermantel des Hausherrn und in den Pelzmantel der Hausfrau.

Doch zurück zu den Schläfern! Das Kindermädchen träumte vom Hausherrn, sie tat es, gewiß, aber sie meinte nicht ihn, sondern seinen Sohn, der im Zimmer nebenan schlief, und sie meinte auch ihn nicht, sondern einen Jungen aus ihrem Dorf, dem sie sich versagt hatte, als er fünfzehn war und sie vierzehn. Ihn liebte sie, und daß es damals zu nichts gekommen war, gereute sie bis in den Traum hinein.

Der Sohn des Hauses träumte arge Dinge, er vergriff sich an fremdem Gut und brachte Menschen um. Noch vollführte er’s so, wie es in billigen Heftchen zu lesen steht, räuberhaft, jungenhaft, aber sieben Jahre danach ging ihm das alles geschickt und grausam von der Hand, und er kam ins Zuchthaus.

Die Hausfrau träumte, sie vergieße Tränen, weil ihr Mann ihre schönen Schultern nicht gebührend würdige, auch ihren schönen Mund nicht und ihren schönen Gang. Da streichelte ihr jemand den Rücken. Sie blickte auf und sah den Teilhaber ihres Mannes bei sich stehen; als sie aber genau hinschaute, war es der Nachbar. „Ich bin der neue Teilhaber“, sagte er. „Ich habe teil an dir“, und er faßte nach ihrer Brust.