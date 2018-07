Inhalt Seite 1 — Wo Minister sich erholen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auch Kurplätze unterliegen Modeschwankungen. Galt nicht einst die Bühler Höhe als „das“ Sanatorium? Heute spricht man von Glotterbad,seitBundeswirtschaftsminister Erhard, prächtig erholt, von dort nach Bonn zurückkehrte, Schon gab es im Sekretariat des Sanatoriums Zimmernachfragen in einem Ausmaß, wie sie sonst um diese Jahreszeit nicht üblich, sind.

Nun ist es freilich keineswegs so, daß Glotterbad etwa erst durch den erfolgreichen Kuraufenthalt des „Vaters des Wirtschaftswunders“ „gesellschaftsfähig“ geworden sei. Das Sanatorium am Südrand des Glottertales gehört bereits seit 40 Jahren zu den „ersten Häusern“ in Deutschland. Und seit Jahren sind gut die Hälfte der Gäste „alte“ Stammgäste. Und wenn auch in letzter Zeit ein bemerkenswerter „Zug nach Glotterbad“ zu bemerken ist, legt man dort keinen Wert darauf, in den Ruf eines „geheimnisvollen Jungbrunnens“ für abgerackerte Manager zu kommen. Es ist vielmehr ein Sanatorium mit einer grundsoliden ärztlichen Betreuung. Und Chefärztin Dr. Ansorge ist keine „Wunderdoktorin“, sondern „nur“ eine ausgezeichnete Ärztin mit reichen Klinikerfahrangen.

Die Glotterbader Kurerfolge haben – neben der ärztlichen Therapie – einen ganz einfachen Grund: die Landschaft des südlichen badischen Schwarzwaldes und der Stil des Hauses. Windgeschützt in 450 Meter Höhe liegt das Sanatorium in einer offenen Waldbucht, weitab vom Verkehr der Landstraße. Wiesenhänge und ausgedehnte Wälder, dazu noch Weinberge bis beinahe vor die Haustür. Eine heitere und beschwingte Landschaft, deren anregendem und belebendem Einfluß man sich kaum entziehen kann. „Mildes Reizklima“, sagen die Ärzte.

„Der Stil des Hauses ist nicht vom Gesellschaftlichen her bestimmt“, betont Chefärztin Dr. Ansorge.Sie weiß, daß ein Mensch, der wieder ins Gleichgewicht kommen will, vor allem Ruhe braucht. Von diesem Prinzip wird man nicht abgehen. Wenn das Sanatorium auch prominente Gäste hat, so ist man doch kein „Prominentenbad“.

Die Chefärztin meint, für ein Sanatorium sei es überhaupt eine zweischneidige Sache, „in Mode“ zu sein. Einerseits freue man sich über das Vertrauen zum Arzt und zur Kur, zum anderen sorge man sich aber auch, dem Hause die wohltätige und gepflegte Stille zu erhalten.

Grundlage der Behandlung im Sanatorium Glotterbad, das etwa 120 Kurgäste aufnehmen kann, ist die diätetisch-physikalische Therapie. Behandelt werden alle Krankheiten, die ins Fach der inneren Medizin fallen, ausgenommen ansteckende Krankheiten. Nicht behandelt werden schwere Psychoneurosen und Gemütsleiden. Die Diätetik ist keineswegs eine „Hungerkur“. Glotterbad versucht, moderne wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Ernährung mit den Ansprüchen eines verwöhnten Gaumens zu vereinigen. Auch die eigenen Diäterfahrungen des Gastes werden für den persönlichen Speisezettel berücksichtigt.

Reichhaltig sind die Möglichkeiten der physikalischen Behandlung, ob Hydrotherapie in jeder Form der Wärme- und Kältebehandlung, überwärmte Sandbäder (in freier Gebirgsluft, nicht in der Enge einer Badestube) oder Kohlensäurebäder, Theratherm – und Ultravitalux-Bestrahlung. Dazu alle Arten moderner Massage und spezialisierte Krankengymnastik. Auch tägliches Morgenturnen im Freien wird verordnet,