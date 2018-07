P. P., Algier, im Mai

Am 13. Mai 1958 fand in Algier der Putsch statt, der das Ende der Vierten Republik besiegelte und der einen neuen Anfang in Algier setzen sollte. Aber auch heute, ein Jahr danach, ist immer noch nicht endgültig entschieden, wer die Zukunft bestimmen wird – die Siedler, die Armee oder die Zivilregierung. Über allen dreien steht fern, unerreichbar, ein Orakel: General de Gaulle.

Die Siedler haben zwar einsehen müssen, daß sie bisher nicht die Erbschaft „des Systems“ antreten konnten. Paris hat Algerien fester im Griff, als es den kompromißbereiten Vertretern der Vierten Republik je möglich war. Auch die starke algerische Fraktion in der Nationalversammlung kann den Siedlern nicht viel helfen, weil die Macht des Parlaments selbst sehr eingeschränkt worden ist. Sie werden deshalb die Angst nicht los, daß die algerische Frage über ihre Köpfe weg entschieden werden könnte, und was sie noch schlimmer dünkt, womöglich in Verhandlungen mit den algerischen Nationalisten, ohne daß dabei am Prinzip der Integration festgehalten würde.

De Gaulles jüngstes Interview hat diese Befürchtungen nicht ganz zu zerstreuen vermocht. Der Staatspräsident hat zwar entschieden in Abrede gestellt, daß geheime Verhandlungen zwischen Paris und der FLN im Gange seien, aber dies vermochte die Siedler nicht zu beruhigen. Und die Warnung an die Extremisten „das Algerien von früher (l’Algérie de papa) ist tot – wenn wir das nicht verstehen, werden wir mit ihm untergehen“ war auch nicht unbedingt geeignet, die Colons zu beschwichtigen. So war denn das Protestgeschrei der Extremisten, als die Nachricht von der Strafmilderung für einige algerische Rebellen bekannt wurde, an Lautstärke kaum zu übertreffen.

Aber einstweilen sind nicht die Siedler in Algerien entscheidend, sondern die Armee. Sie steht überall, sie hat das Land fest unter Kontrolle. Die Hälfte der örtlichen militärischen Befehlshaber sind zugleich Chefs der Zivilverwaltung. Mit anderen Worten: Die Armee überwacht die Verwaltung. Und die Militärs sind inzwischen recht zuversichtlich geworden. Sie haben erkannt, daß General de Gaulle ihre militärischen Anstrengungen voll und ganz unterstützt. Viele unzuverlässige Generale sind versetzt worden, das Solidaritätsgefühl mit den Siedlern ist geschwunden, und es scheint, daß die Generale sich das Kampfgeschrei der Siedler mit olympischer Gelassenheit anhören, weil sie ja einen direkten Draht zum Generals-Präsidenten haben. Der Präsident nämlich ruft sie einzeln zu sich und läßt sich von ihnen berichten.

Schwach ist dagegen heute die Stellung der Zivilregierung in Algerien. Zu oft wird sie von de Gaulle übergangen. Sie hat nur in jenen Gebieten etwas zu sagen, die nicht unter Militärverwaltung stehen. Sie ist vielleicht stärker als unter der Vierten Republik, aber standfest ist sie noch keineswegs. Die Schlüsselfigur in Algerien bleibt darum de Gaulle, und der französische Staatspräsident ist sich seiner Bedeutung wohl bewußt. Er allein, so sagte er in seinem letzten Interview, könne das algerische Problem lösen, und wer in Algerien Opposition gegen ihn betreibe, verzögere damit die Lösung.

Solange de Gaulle die Armee hinter sich hat, bleibt die Opposition der Siedler zum Scheitern verurteilt. Sollte ihm freilich die Armee einmal ihre Unterstützung entziehen, dann wäre die Zivilregierung gewiß nicht imstande, mit der Situation fertig zu werden.