Inhalt Seite 1 — Am Rand von Paris eine Insel fürs Herz Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Paris fließt die Seine ja nicht bloß an der silbern schimmernden Kathedrale von Notre strömt nicht nur zwischen dem Palais Bourbon und derrT Concordia Platz und nicht nur zwischen dem Eijfel lurm und dem Trocadero, sondern in; großem Bogen kehrt sie sich vom Sonntag ab und wendet sich dem Alltag zu. In ihrem sanften Wasser trübt sich die Erinnerung an Schönheit und Glanz. Bald spiegeln sich graue Fabrikmauern, und wenn jetzt in der Seine noch etwas schillert und glänzt, so sind es ölflecken. Bei seinem Weg durch die strahlende Stadt war der Fluß dem Schönheitssinn der Menschen gefügig, aber ehe er Paris verläßt, zitiert er leise und ein wenig beschämt den Satz von Pascal: "Je länger ich die, Menschen kenne, desto mehr liebe ich meinen Hund " Im Mittelpunkt der Stadt hat die Seine eine Insel geboren, eine festliche Stätte für den Dom und das Schloß der Könige: die Keimzelle von Paris und von Frankreich. Und Kunst und Geschichte haben jedes Stückchen Stein geprägt. Denn alles dort ist Kultur und Stein — bis auf das kleine Gärtchen am Ende der Insel, wo alte Leute und junge Liebespaare sitzen und wo die Kinder spielen. Doch fern von alledem, bei den Fabriken und angesichts grauer Häuserzeilen, denen jede Romantik fehlt, hat die Seine noch einmal aus ihrem Inneren eine Insel hervorgeholt, eine ärmliche, schmäle, aber immerhin das, was die Poeten ein "Eiland" nennen. Dies ist sozusagen das Pantheon der Hunde.

Bei einer Brücke, über die unablässig schwere Lastwagen donnern, ist der Eingang, und dort befindet sich auch ein Schalter der "Direktion". Ich zahle ein bißchen Eintrittsgeld und stehe bald vor einem Grabmal, das mich — wie sagt man doch? — die Welt fast hätte vergessen lassen .

Wie lang ists her, daß ich — damals ein eifriger Gast in Kinohäusern — von einem Akteur mir gern ein Autogramm erbeten hätte, wenn er %s nur hätte geben können! Der spielte so natürlich (das kann ich beschwören!), wie ich s von keinem Filmstar noch gesehen. Sein Gang, sein Wuchs und, ach, sein Sprung! Und dabei hatte er eine Art, atemlos zu seih nach großen, treuen Heldentaten und besaß eine Kunst, die Zunge herauszustrecken und mit herzlichem Ausdruck in die Kamera zu blicken, daß es schier unvergeßlich war. Um es mit einem einzigen Satz zu sagen: Er hatte das Höchste erreicht, was Darsteller erreichen können, nämlich die vollkommene Identität dessen, was er war und darstellte: einen Deutschen Schäferhund. So also stand ich vor dem Grab des einzigen Schauspielers, der niemals log: vor der Stele des Filmhundes Rin Tinrührige "Direktion", die ihm dies Denkmal setzte.

Aber die "Direktion" hat noch mehr, getan: Im Bewußtsein, daß an den Grabstätten bekannter Helden auch das Mal des Namenlosen seinen Platz haben muß, schuf sie auch den Denkstein des unbekannten Hundes. Er kam hierher zum Friedhof, alt, krank, müde. Er kam, wie die "Direktion" betont, um hier zu sterben, einer der zielbewußtesten, ordentlichsten Hunde, die je gelebt haben, würdig, in der Nähe jener Hunde zu leben, die dadurch ausgezeichnet sind, daß sie dem Dichter Edmond Rostand zu eigen waren. Ein paar Schritte, und man gelangt an den Begräbnisplatz eines Hündchens aus der Aristokratie. Sein zierlich gemeißelter Gedenkstein, den seine Herrin, eine Prinzessin, entwarf, trägt das Zeichen einer Fürstenkrone, dazu eine Art Baldachin, darunter ein Kissen, darauf das Konterfei des Hündchens, alles aus Stein. Nicht weit davon, und man kommt an den Ort, wo ein anderer Hund aus königlichem Hause ruht, und diesmal sagt die Inschrift, daß der Entschlafene alles Schwere getreulich mitgetragen habe: Verlust von Thron und Heimat, Flucht und Exil. Da liegst du nun, du armer Hund, und hast vielleicht noch nicht einmal gemerkt, wie übel dir das Leben mitgespielt hat! Die französischen toten Hunde heißen alle, als seien sie den Romanen der Colette entsprungen. "Gigi" und "Joujou" und "Biche" und "Doia". Und wie sehr französisch klingt die murmelnd liebe Melodie, wenn es heißt: "Dora dors!" Und wie sich nach welscher Art Gläubigkeit und Skepsis mischen in dem Wort, das einer Tafel eingemeißelt war: "Ich glaube, daß, wenn es ein Jenseits gibt, dort drüben die guten Hunde ihre giten Herrchen erwarten werden!" Hier kann man ja förmlich mit Händen greifen, wies gemeint ist: Ein Jenseits ohne Hund? Dann lieber keines, das ist kein Leben! Ein Himmel ohne Gebell und Gewedel? Dann macht das ganze Sterben keinen Spaß .

Um Irrtümern bei den Tierliebhabern vorzubeugen: ich besitze selber einen Hund, einen irischen Colly namens Cheppy, klug wie Rin TinTin und, wie dieser, stets bestrebt, nicht mehr zu scheinen, als er ist, so daß ich ihm herzlich zugetan bin. Es ist also nicht so, daß ich mich über die Geschöpfe, die hier ruhen, belustigen möchte, zumal ich weiß, daß die Pariser Menschenfriedhöfe sehr, sehr häßlich sind, da sie mit ihren kahlen, unbegrünten Miniatur Hütten aus Stein den Eindruck erwecken, in der Welt der Toten herrsche noch mehr Wohnungsnot als in der Welt der Lebenden; nein, der Hundefriedhof ist recht hübsch, und da fast jeder Gedenktafel ein Abbild des Toten beigefügt ist, kann man sehen, daß alle diese Hunde etwas Anziehendes haben, sogar die häßlichsten unter ihnen. Sie wurden geliebt und liebten ihre Herren; das ist wohl des Pudels, des Mopses, des Terriers Kern . Zugegeben, mein Herz schlug höher, als ich einen besonders prächtigen Grabstein sah, einen modernen, sachlichen mit der deutschen Inschrift: "Er war mein bester Freund!", dazu einige Worte, aus denen hervorging, daß ein Amerikaner — sei er nun Diplomat oder Soldat — in Berlin diesen seinen Hund, einen stolzen und handfesten Deutschen Boxer, kennenlernte und ihn in Paris verlor. Diese Erklärung war in englischer Sprache gehalten; in deutscher Sprache waren nur die Worte: "Er war mein bester Freund!", und das doch offensichtlich aus dem einen Grunde, daß dem Hunde dieser ehrende Satz auch verständlich sein möge, und aus dem anderen Grunde, daß der Berliner Boxer gewißlich das seinige getan hat, damit ein Ausländer das deutsche Wesen schätzen lernte. Man mag es nur glauben: Wäre der Amerikaner — ob Soldat oder Diplomat — anwesend gewesen, so hätte ich ihm am Grabe seines kräftigen Hundes recht kräftig die Hand gedrückt, und ich bin nicht sicher, ob meine Augen nicht dabei feucht geworden wären.

Es blühen Blumen auf manchem Hundegrab, und einige Angehörige sind auch erschienen mit einem Eimerchen, einer Schaufel oder einer kleinen Harke an der Hand. Sie roden, ordnen und schmücken, die Ruhestätten ihrer Lieben. Man aus, auf dem inmitten des Hundefriedhofes Plätze und Daten gewonnener Rennen aufgeführt sind wie anderen Ortes, etwa auf dem " Pere Lachaise", Gedenksteine napoleonischer Generäle die Angaben glücklicher Schlachten zu lesen geben. Man sieht, auf Hunde allein ist die Seine Insel nicht spezialisiert. Es kommen auch andere Tiere, besonders Katzen,vor, und wenn man gemächlichen Schrittes so hin- und hergeht, um die zärtlichen Inschriften zu entziffern —" Dank dir, liebe Dorette, denn du hast ein wenig Freude in mein trostloses Dasein gebracht!"— so hat das alles nichts Lächerliches. Nur zweimal war es schier unmöglich, die Würde des Ortes zu respektieren: Da handelte es sich um liebe Wesen, die bei despektierlichen Leuten meist im Kochtopf enden, nämlich um ein Huhn und um einen Hasen. Wohl möglich,n: Leonore Mau daß ein liebender Mensch auf den Hund und vom Hund auf die Katze kommt, immer noch jenes arge und doch manchmal so verständliche Wort des großen Pascal im Sinne. Aber daß einer die Variante fände:" Je besser ich die Menschen kenne, desto mehr liebe ich meinen Hasen", nicht wahr, das geht doch wohl zu weit Aber da wir schon den Clochard getroffen haben, laßt uns ein wenig bei ihm und seinesgleichen verweilen! Haben doch soeben einige neuerwählte gaullistische Stadtväter finstere Andeutungen darüber gemacht, daß diese "Vagabunden" aus der edlen Stadt Paris verschwinden sollten; man werde notfalls ein Gesetz einbringen .

Notfalls? Es gibt in Frankreich fast alle Sorten von Verordnungen und Verfügungen, die in Akten schlummern und sich in "Fällen der Not" mühelos zu neuem Leben erwecken lassen. Und wenn es einstens ein gewisses internationales Aufsehen erregte, daß Mussolini eine funkelnagelneue Order gegen das italienische Bettler Unwesen erließ, so sind die Franzosen in derlei Hinsicht weitaus besser daran. Man schlägt Pandekten aus dem Directoire auf und sieht mit stillem Vergnügen: Napoleon hat alles schon verordnet; alles dies ist noch in Kraft; man braucht es nur wieder ans Licht zu heben, sei es, daß die Bürger nachdrücklich dazu angeregt werden, ihre Häuser auch äußerlich hübsch herzurichten (welche Anregung ganz neuen Datums ist), sei es, daß die Kleinigkeiten? Nein, das wird man nicht mehr fragen, wenn man Franzosen — selbst solche, die weder Clochards sind noch ein Haus besitzen —über die angedrohte oder tatsächliche Erweckung napoleonischer Verfügungen reden hört. Weiß man nicht — so sagen sie zornig —, daß es die Diktatoren sind, die noch stets den äußeren Glanz liebten, anstatt die sanfte, maßvolle Ehrlichkeit? Es sind noch jedesmal in der Geschichte die Diktatoren gewesen, die mit den Spießbürgern eines gemeinsam haben, nämlich die gleicherweise von Angst und Kraftprotzerei erfüllte Redensart, dies und das könne man nicht dulden, denn: "Wie sieht das aus? Was werden die anderen Leute von uns denken?" Es ist Diktatoren Art, mit einem Federstrich zu verfügen: "Streicht eure Häuser an!" Diktatoren Art ist es, zu befehlen, daß Betrunkene und Bettler "aus dem Stadtbild verschwinden" müßten. Ja, einer, der ausdrücklich seine Hochschätzung für General de Gaulle bekundete, sagte: "Erst geht man gegen die Presse vor, dann gegen die Bettler, zuerst mit Nadelstichen und dann mit Keulenschlägen. Was soll ich Ihnen sagen? Diktatoren Art! Aber mit der Anti Bettler Order fängt es an " "Und was glauben Sie, Verehrter: Wird man auch gegen den Hundefriedhof auf der SeineInsel vorgehen? Vielleicht, daß auch er dem Ansehen schadet " Da lachte Monsieur "Nein, es ist DiktatorenArt, die Tiere zu lieben, die lebenden und die toten. Wenn nur die Monumente hübsch ordentlich und sauber sind " Was aber die Clochards betrifft, die Leute, die unter den Seine Brücken schlafen, so geht die Legende, daß sie die Inkarnation des Stolzes seien. Fürwahr, die scheue Geste der bittend ausgestreckten Hand ist ihnen fremd. Manchmal treten sie herrisch auf den Passanten zu und fordern eine Zigarette oder Geld für Schnaps. Sie gehen umher und sammeln irgend etwas auf. Irgendwann im Leben haben sie Unglück gehabt, sei es, daß sie mit den Gesetzen in Konflikt gekommen, sei es, daß sie nur arbeitslos geworden sind. Da entdeckten sie, daß man auch ohne regelmäßige Arbeit leben kann — Blumen auf dem Felde, nein, auf dem Asphalt. Eingehüllt in Lumpen, umgeben von einem Geruch, der sie sehr gut davor schützt, daß einer ihnen nahetritt, schlafen sie an kalten Tagen oder Abenden auf den Gittern der U Bahn Schächte, wo laue Lüfte sie auch im Winter noch umfächeln; doch ziehen sie den Schlaf unter den Brücken vor, wo sie sich mit Zeitungen zudecken, in die sie manchmal einen Blick werfen. So passierte es einem Freunde, der eines Nachmittags den Anglern an einer Brücke zusah, daß er einen Clochard unter der Brücke zu seinerClocharde folgenden Satz sagen hörte: "Weißt du, mit der Finanzpolitik von Monsieur Rueff bin ich aber ganz und gar nicht einverstanden " Im übrigen erregen die Clochards Sensation bei Fremden. Zumal amerikanische und deutsche Damen erscheinen oft auf Polizeistationen und stoßen mit allen Zeichen der Erregung die Worte hervor: "Kommen Sie rasch! Da liegt ein kranker Mann auf dem Bürgersteig!" Es geschieht dann wohl, daß der Polizist mitkommt, den "kranken Mann" als einen (so formuliert es der Schutzmann) oder ihm einen "Tritt versetzt" (so behauptet der Getroffene). Er steht widerwillig auf und wendet sich verächtlich einem Winkel zu, wo er möglichst nicht von einer amerikanischen oder deutschen Dame mitleidsvoll gestört werden kann.