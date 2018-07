Es war lange Zeit still um das Ladenschlußgesetz – verdächtig still. Schon lag der Verlacht nahe, man habe sich allenthalben mit dieser ragwürdigen Blüte parlamentarischer Gesetzgebung abgefunden. Macht der Gewohnheit, sagten die einen. Doch der Schein trog, es war nur eine Hille vor dem Sturm.

Allerdings, von einem Sturm der Entrüstung über die vielfältigen Unzuträglichkeiten dieses Gesetzes in der Öffentlichkeit kann noch nicht die lede sein. Mehr als ein Windhauch ist nicht zu püren. Entfacht wurde er von einigen Parlamenariern der Regierungspartei und der FDP-Frak tion, die in diesen Tagen mit Reformideen an die Öffentlichkeit traten.

Der CDU-Abgeordnete Kühltau holte seinen alten Vorschlag aus der Schublade, um die gröbten Ungereimtheiten dieses Gesetzes aus der Welt zu schaffen. Unter anderem will er in den Grenzgebieten den Sonnabend-Frühschluß beseiigt wissen und in den Bade- und Ausflugsorten die Geschäfte in der Saison bis 21 Uhr offenhalten, Auch die Ladenschlußregelung vor den Feiertagen will er reformiert sehen. In Form eines Initiativgesetzentwurfs der Regierungsparteien wollen diese relativ bescheidenen Reformwünsche in die parlamentarische Beratungsmühle eingechleust werden. Ebenso vorsichtig zeigen sich übrigens auch die Freien Demokraten, die über die Anregungen des Abgeordneten Kühltau hinaus im wesentlichen lediglich noch der Landbevölkerung durch gewisse Ladenschluß-Erleichterungen etwas Gutes tun wollen. Nach dem FDP-Vorschlag soll ferner im Bedarfsfalle mit dem Verkauf in den Lebensmittelgeschäften bereits um 6 Uhr früh begonnen werden können.

Kein Zweifel, mit derartigen Änderungen wird schon viel gewonnen, aber lange noch nicht alles. Warum weicht man erneut dem eigentlichen Kern des Übels, dem Sonnabend-Frühschluß, so ängstlich aus? Die Gelegenheit wäre doch günstig, nun mit einem Aufwaschen auch diesen Stein des Anstoßes zu beseitigen. Man wende nicht ein, daß nach neuesten Umfragen nur etwa 25 Prozent der Verbraucher für eine grundlegende Änderung der derzeitigen Ladenschlußregelung am Wochenende eintreten. Unbestreitbar bleibt, daß der Familieneinkauf bei der heutigen Regelung praktisch unmöglich geworden ist.

Man sollte aufhören, die Meinung der Verbraucher in dieser Weise zu mißbrauchen. Wenn schon nach Argumenten für die Beibehaltung der derzeitigen Regelung gesucht wird, dann sollte das Kind auch beim richtigen Namen genannt werden. Es ist kein Geheimnis, daß sich die Gewerkschaften mit Vehemenz für die „soziale Errungenschaft“ des Samstag-Frühschlusses einsetzen. Dabei wissen sich die Gewerkschaften sogar der Unterstützung großer Teile der Einzelhändler sicher – paradoxerweise. Warum? Der Einzelhandel fürchtet, daß verlängerte Öffnungszeiten zur Neueinstellung von Verkaufskräften zwingen würden, wodurch zusätzliche Kosten und unter Umständen Rentabilitätseinbußen entstünden. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Aus ganz verschiedenen Beweggründen finden sich Gewerkschaften und Einzelhandel in einer Einheitsfront zusammen, und welcher der Parlamentarier wollte es schon wagen, hiergegen anzukämpfen.

Leider läßt es sich nicht exakt nachweisen, welche Umsatzverluste dem Einzelhandel durch die Verkürzung der Öffnungszeiten entstanden sind. Denkt man daran, daß viele Impulskäufe – anläßlich eines Stadtbummels der Familie – entfallen, dürften aber in der Tat beträchtliche Umsatzeinbußen eingetreten sein. Dieser von der Marktforschung schon oft bestätigten Zusammenhänge sollte sich auch endlich der Einzelhandel, den es ja in erster Linie angeht, bewußt werden. Wer weiß, vielleicht sind die derzeitigen Schwierigkeiten einiger Konsumgüterbereiche zu einem Gutteil auch auf die unbefriedigend gelöste Ladenschlußfrage zurückzuführen. Durch Revision des Gesetzes ausgelöste Umsatzsteigerungen würden natürlich auch das erwähnte Arbeitskräfteproblem des Einzelhandels weniger drückend erscheinen. lassen. Vieles spricht dafür, daß der Handel, seine Gewinnchancen leichtfertig aufs Spiel setzt, wenn er auch jetzt wieder in seiner ablehnenden Haltung verharrt. Mit den nun vorgesehenen Reformen, so wichtig sie auch sind, kann er jedenfalls sein Dienstleistungsangebot kaum wesentlich verbreitern. Dann bleibt auch die jetzt geplante Reform im Grunde nur Flickwerk. Günter Koch