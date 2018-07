Obgleich der Vorsitzende des Vorstandes der Bayernwerke AG, München, Dr.-Ing. Leonhard Wolf, im Anschluß an die Hauptversammlung erklärte, daß es heute überall ein reichliches Angebot an Energie gibt, sieht er für seine Gesellschaft noch eine beträchtliche Absatzreserve. Der Stromverbrauch der Tarifabnehmergruppen Haushalt, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft liegt nämlich in Bayern noch erheblich unter dem gleicher Gruppen anderer Staaten, obwohl er im Geschäftsjahr 1957/58 (30. 9.) um 12,5 v. H. gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Wenn der Gesamtstromverbrauch Bayerns (öffentliches Netz, Industrie und Bundesbahn) 1958 mit 12 725 Mill. kWh gegenüber dem Vorjahr nur eine Zuwachsrate von 2,6 v. H. erreichte, dann hat das konjunkturelle Gründe. Der Stromverbrauch der Großchemie (speziell der Aluminium-Industrie), der in Bayern etwa 30. v. H. des Stromverbrauchs ausmacht, zeigte eine rückläufige Tendenz. Auch andere Industrien haben ihren Stromverbrauch drosseln müssen.

In diesem Frühjahr zeichnete sich jedoch eine Wandlung ab, die zuversichtlich stimmt. Aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet, verliert der im Geschäftsjahr eingetretene Umsatzrückgang an Gewicht. An den langjährigen Trend, wonach sich gemäß der Faustregel der Stromverbrauch alle zehn Jahre verdoppelt, hat sich nichts geändert. Deshalb wird auch das Dampfkraftwerk Schwandorf vergrößert. An der Deckung des Strombedarfs der öffentlichen Elektrizitätsversorgung Bayerns im Jahre 1958 mit 9,9 Mrd. kWh war das Bayernwerk mit 40,4 v. H. beteiligt.

Seit der Währungsumstellung hat das Bayernwerk 714 Mill. DM investiert, und wenn man die Investitionen bei der Tochtergesellschaft, der Bayerischen Braunkohlen-Inustrie AG hinzuzählt, fast 800 Mill. DM. Für das Geschäftsjahr 1957/58 zahlt das Bayernwerk an seine beiden Aktionäre (Freistaat Bayern zu 60 v. H., VIAG zu 40 v. H.) eine Dividende von 6 v. H. auf das dividenberechtigte Grundkapital von 112,5 Mill. DM. ue