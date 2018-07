D. Z., Heidelberg

Seit ein paar Wochen ist das Gesicht von Heidelberg ernsthaft bedroht. Auf der Südseite des Marstallhofs sind die Gerüste für einen Neubau der philosophischen Fakultät markiert. (Die wie überall sehr gewachsene Fakultät kommt mit dem ihr zugewiesenen Raum seit langem, nicht mehr aus.) Der Verlust des unauffälligen Weinbrenner-Baues aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, der durch die Neuanlage ersetzt werden soll und der keinen anderen Verdienst hat als den seiner Schlichtheit, wäre nicht weiter schlimm, wenn nicht an seiner Stelle ein hohes, langgestrecktes Gebäude geplant wäre, das nicht nur die architektonische Einheit des Marstallhofes sprengen, sondern, als von überall her sichtbarer Block, sich schlecht in das Heidelberger Stadtbild einpassen würde. Es hat also nach einem Protest des Heidelberger Kunsthistorikers Professor Paatz Bürgerversammlungen und lebhafte Diskussionen in Heidelberg gegebenes deren vorläufiges Ende sich ein Kompromiß abzuzeichnen scheint: Nämlich der Plan, das gleiche Projekt um ein Stockwerk dekapitiert und möglicherweise ohne Flachdach auszuführen. Aber mit einem solchen Zugeständnis wäre weder dem seiner Proportion beraubten Modell, für das sich so bedeutende Architekten wie der jüngst verstorbene Professor Bartning eingesetzt haben, noch dem Marstallhof gedient.

Hinter diesem Problem steht die Frage, wie Hei-Helberg mit dem Wachstum seiner Universität und dem immer weiter anschwellenden Verkehr fertig werden soll. Auf jeden Fall sollte die philosophische Fakultät in der Altstadt gehalten werden. Die Alternative einer Auswanderung der Fakultät auf das Neuenheimer Universitätsgelände, jenseitiges Neckars, bedeutet, wie in der Debatte bereits hervorgehoben worden ist, die Preisgabe des freiwerdenden Zentrums an Betrieb und Rummel und auf die Dauer seine Erniedrigung zum Touristen-Slum. Das Problem kann offenbar nur innerhalb einer Gesamtplanung für die Altstadt gelöst werden.

Ein noch nicht endgültig formulierter Sanierungsplan sieht nun für die Altstadt einen großen Ost-West-Durchbruch, parallel dem Neckar, vor, um die Hauptstraße zu entlasten. Auch ein Projekt von zwei solchen Achsen, nördlich und südlich der Hauptstraße, ist aufgetaucht. Damit wäre der schmale, zwischen Fluß und Berg hingeschmiegte Stadtkörper, der rechts und links der Hauptstraße nur wenige Häuserblocks tief ist, der Länge nach so zerspalten, daß die gänzliche Auflösung des Gefüges durch breite Querstraßen die notwendige Folge wäre. Damit wäre Heidelbergs schönes Antlits endgültig zerstört.

Auch ohne den furchtbaren Verlust fast aller unserer Altstädte wären dies Tatsachen, die weit über Heidelberg hinaus das öffentliche Interesse beanspruchen. Eine Diskussion kommt noch nicht zu spät. Vielleicht fördert ein öffentlicher Wettbewerb Pläne, die Heidelberg erhalten.