Inhalt Seite 1 — „Bester Abschluß seit Bestehen der Bank“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

In ihrer Dividendenpolitik hat die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank München, in den letzten Jahren manchmal eine Sonderstellung eingenommen. Sie hat sich nicht immer an die sogenannte Standard-Banken-Dividende gehalten, sondern ihre Entscheidung unabhängig von den Entschlüssen der anderen großen Banken getroffen. Und zwar zugunsten ihrer Aktionäre, die deshalb auch in diesem Jahr auf der Hauptversammlung keinen Grund sahen, gegen den Vorschlag der Verwaltung (12 v.H. Dividende – wie im Vorjahr – und zusätzlich 4 v. H. Bonus) zu opponieren. Die Ausschüttung von zusammen 16 v. H. verdient um so mehr Beachtung, als sich

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank, München: Grundkapital 60,01 Mill. DM.

Aufsichtratsvorsitzender: Dr. August Fürnrohr (Rechtsanwalt).

bei diesem Institut, das sowohl im normalen Bank- als auch im Realkreditgeschäft tätig ist, die Ermäßigung der Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne längst nicht so günstig auswirken konnte wie bei reinen Kreditinstituten, da für den Hypothekenzweig ohnehin schon niedrigere Körperschaftsteuersätze galten. „Wir haben bewußt die Bonus-Lösung gewählt“, so unterstrich Direktor Max Geiger, Mitglied des Vorstandes, „weil der eigentliche Kern des Geschäftes, das Kredit- und Darlehensgeschäft, wie das Wechselgeschäft, einen höheren Ertrag nicht gebracht haben und die Steuerermäßigung auf Grund des gespaltenen Körperschaftsteuersatzes bei einem Satz von 12 v. H. für uns nur 1/3 v. H. ausmacht!“

Wenn dennoch auf der Hauptversammlung davon gesprochen wurde, daß die Bank den besten Abschluß seit Bestehen vorgelegt hat, dann muß man den Abschluß als Ganzes sehen. Die Bilanzsumme ist um über eine halbe Milliarde auf 3,8 Mrd. DM gestiegen, der Gesamtumsatz um 9,5 v. H. Dabei ist bemerkenswert, daß die Bankabteilung auch im Jahre 1958 das Aktiv- und Passivgeschäft in guter Übereinstimmung halten konnte. Die Einlagen sind im Berichtsjahr von 1,63 Mrd. auf 1,93 Mrd. DM angewachsen. Gleichzeitig ist aber auch eine weitere Erhöhung der Debitoren von 723,6 auf 856,2 Mill. eingetreten. Dieses Wachstum, das im Gegensatz zu vielen anderen Kreditinstituten steht, liegt absolut wie auch prozentual über der Vorjahreszunahme und ist sicherlich zum größten Teil auf die Tatsache zurückzuführen, daß sich die Kundschaft der Bank sehr stark aus mittelständischen Kreisen zusammensetzt, deren Kreditbedarf auch im vergangenen Jahr nur wenig zurückgegangen ist.

Die Liquiditätsverhältnisse der Bank sind etwa gleich geblieben. Durch eine entsprechende Aufstockung der liquiden Mittel ersten und zweiten Grades wurde dem Einlagenzufluß Rechnung getragen. Einen ungeahnten Aufschwung hat das Wertpapier- und Emissionsgeschäft genommen. Der Umsatz im Wertpapiergeschäft stieg nämlich um über 85 v. H.! Entsprechend höher waren auch die Erträge dieser Geschäftssparte. Sie haben einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Rücklagen um 9,71 Mill. DM geleistet, die jetzt mit 60,01 Mill. DM genau die Höhe des Grundkapitals erreicht haben, ein Idealzustand, der von anderen Großbanken noch angestrebt wird. Daß auch die stillen Reserven weiter gestärkt werden konnten, ist selbstverständlich.

Die kräftige Rücklagensteigerung und das ungewöhnlich günstige Verhältnis zwischen Reserven und Grundkapital – beides kommt nicht zuletzt auch in dem Börsenkurs für die Aktien der Bank von etwa 445 v. H. zum Ausdruck – haben die in Börsenkreisen seit Monaten diskutierte Kapitalerhöhung zur Zeit wieder in den Hintergrund treten lassen. Nur wenn die Geschäftsentwicklung so weiter geht wie im verflossenen Jahr, wird die Bank eine Kapitalerhöhung in Erwägung ziehen müssen. Allerdings wurde auf der Hauptversammlung gleich darauf aufmerksam gemacht, daß die Aktionäre wahrscheinlich mit einem hohen Ausgabekurs für die jungen Aktien rechnen müssen.