Allmählich scheint in internationalen Finanzkreisen das sogenannte politische Risiko an Gewicht zu gewinnen. Erstmals war nämlich gegen Schluß der Vorwoche ein zunehmendes Angebot in den Hauptaktienwerten festzustellen, das aus dem Besitz von Ausländern stammte. Dabei trat prompt das ein, was seit langem vermutet worden war: es fand sich niemand, der zu gleichbleibenden Kursen dieses Angebot aufnahm. Infolgedessen war die Kursbewegung bei den IG-Farben-Nachfolgern, bei AEG, Siemens und einer Reihe von Montanen eindeutig rückläufig. Zum Teil lagen die an der Wochenwende erreichten Kurse bereits um 20 Punkte unter den Höchstnotierungen.

Nun wurden die Verkäufe allerdings zu einem denkbar ungünstigen Termin vorgenommen. Der Monatsultimo hatte die Dispositionsmöglichkeiten der Banken eingeengt und der Berufshandel wollte angesichts der durch den 1. Mai sehr lang gewordenen Börsenpause keine größeren Engagements eingehen, um so weniger, als politische Überraschungen täglich für möglich gehalten werden. Die von amerikanischer Seite gefallene Bemerkung, daß Zwischenfälle um Berlin nach dem 27. Mai nicht ausgeschlossen sind, hat hellhörig gemacht.

Daß jedoch die Vorgänge auf dem Markt der „internationalen Papiere“ keineswegs als besorgniserregend empfunden wurden, beweist die Anlagebereitschaft bei den guten Lokal- und Spezialwerten, die zu steigenden Kursen gehandelt wurden. Der Aktienmarkt verzeichnete also eine ausgesprochene gespaltene Tendenz. Die Ankündigungen einer großen Anzahl von Gesellschaften, die Dividenden erhöhen, zusätzliche Bonuszahlungen vornehmen und günstige Kapitalerhöhungen durchführen zu wollen, hat das Geschäft in den betreffenden Papieren wesentlich belebt. Der Handel fand oftmals zu Kursen statt, die an einem Tag um 20 bis 30 Punkte heraufgesetzt werden mußten.

Für den Rentenmarkt ergab sich eine Sondersituation aus der bevorstehenden steuerlichen Verteuerung der Schuldscheindarlehen, die auf Betreiben einiger Kreditinstitute zustande gekommen ist. Wie zu erwarten war, kam es zu einem Run auf die Kapitalsammelstellen, die gemeinhin solche Darlehen zu geben bereit sind. Da diese Stellen normalerweise gleichzeitig Abnehmer von festverzinslichen Emissionen sind, ja, sie, sogar den weit überwiegenden Teil neuer Anleihen und Pfandbrief-Emissionen aufnehmen, jetzt aber „anderweitig in Anspruch genommen wurden“, litt das Neugeschäft auf dem Rentenmarkt. Andererseits hielt sich die Industrie mit neuen Emissionen zurück, da sie gegenwärtig – wie schon gesagt – versucht, über Schuldscheindarlehen die notwendigen Finanzierungsmittel zu beschaffen. – Nach wie vor hält aber die Nachfrage nach steuerbegünstigten und steuerfreien Papieren an, allerdings ohne daß sich die Kurse dieser Stücke wesentlich veränderten. Ein großer Teil der „steuerfreien“ Emissionen ist inzwischen in den Wertpapierportefeuilles der Banken gelandet, die kaum eine bessere Anlage für ihre Liquidität finden können.

Kurt Wendt