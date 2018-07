Inhalt Seite 1 — Die roten Kadetten von Naumburg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pankows Parteiadel schickt seine Söhne ins ehemalige Königlich-Preußische Kadettenhaus

–an., Naumburg

Volkspolizei, Volksarmee, Betriebskampfgruppen, die Verbände der „Gesellschaft für Sport und Technik“, die FDJ – die uniformierten Marschblocks bestimmten in der Zone das Bild der Mai-Umzüge. Eine besondere Attraktion hat dabei seit wenigen Jahren das Städtchen Naumburg zu bieten. Durch die Straßen der Stadt, deren Ruhm sich auf den Dom und seine Stifterfiguren gründet, marschieren in zackigem Gleichschritt mehrere Hundert steingrau uniformierte Jungen. Es sind die Zöglinge der Kadettenanstalt der Volksarmee, der roten Nachfolgerin der preußisch schwarzweißen Kadettenschule von einst.

Jahrzehntelang galt den Schülern dieser Anstalt, dem 1897 von Wilhelm II. gegründeten Königlich-Preußischen Kadettenhaus, die ganze Verachtung der Kommunisten aus dem benachbarten Halle-Merseburger Industrierevier. Bittere Worte fielen bei ihnen über die „Offiziersfabrik“ – unverhohlen vor 1933, insgeheim nach 1933, mit doppelter Lautstärke nach 1945.

In wilhelminischen Kasernen

Dem klassenkämpferischen Furor war indes kein langes Leben beschieden. Als Pankows Streitkräfte die blauen Uniformen der Volkspolizei mit dem steingrauen Tuch der Nationalen Volksarmee vertauschten, begannen auch die Vorbereitungen für die Ausbildung des zuverlässigen, ideologisch streng ausgerichteten und fachlich qualifizierten Führernachwuchses für Ulbrichts Armee. Vor drei Jahren zogen dann die ersten roten Kadetten in die wilhelminischen Kasernenbauten ein: sorgfältig ausgewählte Söhne dutzendfach überprüfter Parteifunktionäre und Volksarmee-Offiziere.

Gerade in Naumburg die parteitreuen Offiziere auszubilden, sie in denselben Häusern zu erziehen, in denen vor Jahrzehnten Dutzenden von Generalen des letzten Krieges das militärische Abc eingebimst worden war – das war ein Programm. Es war eine Demonstration: Pankow wollte das preußisch-deutsche Erbe antreten. Mit Scharnhorst und Gneisenau kam auch Naumburg zu Ehren. Die Offiziersfabrik nahm, diesmal unter kommunistischen Vorzeichen, den Betrieb wieder auf. Mit Hilfe einiger verzwickter dialektischer Bocksprünge wurde diese Entscheidung vor der SED-Öffentlichkeit „begründet“: