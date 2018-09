Die Dortmunder Union-Brauerei AG, Dortmund, überrascht die Öffentlichkeit mit dem Vorschlag einer Erhöhung des Grundkapitals um 7,5 auf 30 Mill. DM, wobei die jungen Aktien den Aktionären im Verhältnis 3:1 zu 250 v. H. angeboten werden. Die Überraschung liegt nicht in der Tatsache der Kapitalerhöhung und der Summe, denn das große Kapitalbedürfnis dieser aktiven Brauerei ist bekannt und verständlich. Die Überraschung liegt vielmehr in der Höhe des Emissionskurses, der weit über den bisher üblichen Rahmen hinausgeht. Die Mehrzahl der Kapitalerhöhungen wurde in den letzten Jahren zu 100 v. H. vor-, genommen. Seltener waren Aufschläge bis zu 20 v. H., und solche Sätze stießen noch bis vor kurzem auf Widerstand. Das schloß nicht aus, daß gelegentlich auch höhere Sätze genommen wurden, aber dabei handelte es sich meistens um kleinere Gesellschaften mit wenigen Aktionären.

Der Ausgabekurs der Dortmunder Union-Brauerei fällt also mit Recht auf, und er verdient in vieler Hinsicht besondere Beachtung. Er macht nämlich die Kapitalerhöhung der Aktiengesellschaften wieder zu einem echten Finanzierungsgeschäft, während in den letzten Jahren allzuoft die Kapitalerhöhung als ein Entgegenkommen gegenüber den Aktionären betrachtet wurde. Der Schritt der DUB ist auch deswegen bemerkenswert, weil er zu einem Zeitpunkt erfolgt, in dem Anleihen weiterhin beträchtlich „billiger“ sind als Aktienemissionen. Die Einführung des Sondersatzes für ausgeschüttete Gewinne auf 15 v. H. hat zwar eine gewisse Änderung gebracht; wenn es aber nunmehr gelingt, durch hohe Emissionskurse zusätzlich zinsloses Kapital zu erhalten, dann gewinnt die Aktienemission noch mehr Anzugskraft, denn die Gesellschaft braucht im vorliegenden Falle nur 1000 DM (von 2500 DM) in Form einer Dividende zu verzinsen. Legen wir den für 1958 vorgesehenen Dividendensatz von 15 v. H. (weitere 2 v. H. werden aus der Abwicklung der Umstellung ausgeschüttet) zugrunde, so bleibt für die Gesellschaft praktisch auch nur eine sechsprozentige Belastung übrig. Wichtiger ist dabei, daß die Dividende keine fixe Belastung darstellt. G. P.