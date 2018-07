RH-Hamburg

Keine Zeit zu haben, gehört heute bei uns zur Wohlanständigkeit wie einst für die Puritaner der Wohlstand. Wer nichts zu tun hat, ist verdächtig, weil Arbeit fast jeder haben kann, der sie will. Zweifellos kann, wer nichts zu tun hat, in der Muße auf gute Gedanken kommen. Zu den Lieblingsvorstellungen von Pädagogen und Behörden aber gehört es, daß der Mensch dann vorwiegend auf schlechte Gedanken komme. Das gräßliche Wort „Freizeitgestaltung“ verdankt diesen sorgenvollen Überlegungen seine Existenz.

Zweifellos klingt „Freizeit“ bedeutend straffer und unverdächtiger als freie Zeit. In „Freizeit“ ist der Müßiggang gewissermaßen schon gebändigt. „Freizeit“ bezeichnet denn auch vor allem jene von Rechts wegen freie Zeit eines Menschen, der sonst fleißig arbeitet, und von solcher Freizeit gibt es seit der Einführung der Fünftagewoche eine ganze Menge.

Was tun die Freien nun wirklich mit dem Sonnabend? Kommen sie auf Gedanken – auf gute oder schlechte? Ich habe mir das nicht recht vorstellen können, bis ich letzten Sonnabend einen Laden betrat, in dem sich Freie in großer Zahl drängten. Sie drängten sich und warteten geduldig, weil sie Dinge benötigten – Gegenstände zum Arbeiten. Das Geschäft war eine Hausrats- und Eisenwarenhandlung.

„Ich brauche ein Scharnier, einsfünfzig lang“, sagte ein Mann.

„Wie hoch ist denn der Schrank?“ fragte der Verkäufer.

„Weiß ich noch nicht“, sagte der Mann, „kann ich noch einrichten, je nachdem, welche Scharnierlängen Sie haben.“