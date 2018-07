Theorie und Praxis

„Man wird uns sagen, daß Unglück des nicht zustande gekommenen Gesprächs (Willy Brandt – Chruschtschow) sei nicht groß. Mag sein. Aber das Unbehagen darüber bleibt, daß bei uns so oft das Vernünftige nicht geschieht, weil – ja, weshalb? Man wird es Brandt zugute halten müssen, daß er sicherlich fürchtet, ein Gespräch könne falsch ausgelegt werden. Bei dem gegenwärtigen Niveau der politischen Diskussion in der Bundesrepublik wäre es auch wahrscheinlich, daß man ihn beschimpft hätte. Aber das muß man auf sich nehmen. Wer es nicht riskieren will, daß er angespritzt wird, wird Deutschland nicht helfen können.“

Paul Sethe am 11. 3. 1959 in der WELT, als Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt es abgelehnt hatte, mit Nikita Chruschtschow in Ostberlin zusammenzutreffen.

Der Rundfunk der DDR hatte westdeutsche Journalisten aufgefordert, die sogenannte deutsche Frage mit Journalisten von der anderen Seite zu diskutieren: Vom SPIEGEL den Herausgeber und Leitartikler Rudolf Augstein – und Rudolf Augstein kam; von der ZEIT die Verantwortliche für das politische Ressort und Leitartiklerin Dr. Marion Gräfin Dönhoff – und Marion Dönhoff kam; von der WELT den Leiter des politischen Ressorts Dr. Paul Sethe.

Und Dr. Paul Sethe hatte keine Zeit. Was ja vorkommen kann. Wenn es auch bedauerlich ist für den politischen Chef einer Zeitung, die so gerne darauf hinweist, daß eine zu starre Haltung überwunden werden müsse durch die Bereitschaft, in dem, was man in Ostberlin „ideologische Auseinandersetzung zwischen Ost und West nennt, unsere Seite zu vertreten. Oder sollte es da nichts zu vertreten geben?

Für den verhinderten Dr. Sethe sollte von der WELT der Chef des innenpolitischen Ressorts, Kurt Becker, eintreten. Wenige Stunden vor Beginn der Diskussion stellte sich heraus, daß auch Becker nicht abkömmlich war.