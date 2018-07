Wenn die deutsche Hochseefischerei gerade injüngster Zeit immer wieder unter Hinweis auf ihre angespannte Lage auf die Verwirklichung der Marktreform zur Erzielung kostendeckender Preise drängt, dann scheint das schlecht mit jenen Dividendenankündigungen im Einklang zu stehen, die in den letzten Wochen bekanntgeworden sind. Es sollen nämlich 10 bis 12 v. H. Dividende für das Geschäftsjahr 1958 ausgeschüttet werden, für ein Jahr mithin, das nach wiederholten Äußerungen maßgeblicher Vertreter der Fischwirtschaft in seinen Auswirkungen geradezu existenzgefährdend war.

Nun, die Dividendenankündigungen scheinen dieses Risikogeschrei ad absurdum zu führen. Daß die angekündigten Dividenden jedoch keinesfalls Rückschlüsse auf eine vermeintliche gute Situation der gesamten Branche zulassen, wird offensichtlich, wenn man sich einmal die Unterkapitalisierung der einzelnen Unternehmen vor Augen hält. Bei den meisten Betrieben deckt das Eigenkapital nicht einmal, die Hälfte des Anlagevermögens.

Angesichts, dieser Lage ist natürlich die Frage berechtigt, ob es nicht zweckmäßiger wäre, anstatt über eine hohe Dividende das Vertrauen der Aktionäre zu honorieren, ihnen günstige Bezugsrechte im Zusammenhang mit einer schon lange überfälligen Kapitalerhöhung einzuräumen.

Diesen Weg hätte man sich schon lange einmal vor Augen halten sollen, allein im Interesse einer gesunden Optik. So, wie die dividendenträchtigen Unternehmen für einen vermeintlichen Wohlstand der Branche zu sprechen scheinen, so sehr sind nämlich jene Reedereien, die Ende letzten Jahres die Flagge streichen mußten – ohne daß sie etwa untüchtig gewesen wären –, beredte Zeugen einer im ganzen doch unbefriedigenden Entwicklung in der Hochseefischerei. Die kürzliche Erhöhung der Mindestpreise um drei Pfennig je Pfund Frischfisch ist für viele noch zu wenig, um endgültig auf klaren Kurs zu kommen. Es sei denn, man befürwortet eine weitere Konzentration. Sml.