Erich Bechtolf, Aufsichtsratsvorsitzender der Hoesch Werke AG, erklärte in der Hauptversammlung der Gesellschaft, daß der Bergbau im laufenden Geschäftsjahr keinen wesentlichen Beitrag zur Dividendenzahlung leisten wird. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. 9. 1958) hat der Bergbau bei Hoesch noch Überschüsse gebracht, die jedoch nicht einmal zur Verzinsung des im Bergbau angelegten Kapitals von Hoesch ausreichen. Die Kohle- und Kokshalden, die zur Zeit bei Hoesch 50 Mill. DM festlegen, müssen nachdenklich stimmen. Entsprechend den niedrigeren Umsätzen bei Hoesch im 1. Halbjahr 1958/59 sind auch die Ergebnisse schwächer. Im übrigen bemüht sich die Verwaltung, durch Rationalisierung. und durch Sparmaßnahmen einen Ausgleich für die geringeren Erträge zu schaffen.

Auf die Frage einiger Aktionäre, ob es notwendig war, die Abschreibungen im Berichtsjahr 1957/58 auf rund 129 (davor 102) Mill. DM zu erhöhen, und ob es im Hinblick auf die im ganzen doch nicht so erfreuliche Lage der Montanwirtschaft nicht richtiger gewesen wäre, von den hohen Abschreibungen abzusehen und statt dessen die Dividende zu erhöhen, nannte Bechtolf zwei Gründe, die die Verwaltung veranlaßt haben, die Abschreibungen höher zu dotieren. Einmal haben die hohen Zugänge von 208 Mill. DM – darunter die halbkontinuierliche Breitbandstraße – eine zusätzliche Abschreibungsnotwendigkeit ergeben, auf die der größte Teil (insgesant 27 Mill. DM Mehrabschreibungen) des Mehraufwandes entfällt. Zum anderen ist auch von der verlängerten Abschreibungsmöglichkeit – nach § 36 IHG unter Na’diholung von 6,5 Mill. DM für die Vorjahre Gebrauch gemacht worden.

Bechtolf erklärte, daß zur Zeit eine Aussage über die Höhe der Dividende für das laufende Geschäftsjahr noch nicht möglich ist. Allerdings versicherte er, daß Hoesch bestimmt nicht schlechter abschließen wird als vergleichbare Unternehmen.

Die Hauptversammlung der Hoesch Werke AG beschloß mit rund 2,92 Mill. Ja-Stimmen gegen 40 582 Nein-Stimmen und 46 517 Enthaltungen, unverändert 8 v.H. Dividende für 1957/58 (30.9.) zu zahlen. W. D.

Der Gesamtumsatz In Rosenthal-Erzeugnissen überstieg im Geschäftsjahr 1958 erstmals 100 Mill. DM einschließlich der Rosenthal-Isolatoren GmbH betrug der Umsatz rd. 106,4 Mill. DM. Während das Exportgeschäft nicht ganz von der Schwäche einzelner Auslandsmärkte verschont blieb, war das Inlandsgeschäft lebhaft. Die Verwaltung, die für 1958 unv. 12 v. H. Dividende auf 10,8 Mill. DM Stammaktien und 4 1/2 v. H. Dividende auf 58 400 DM Vorzugsaktien vorschlägt (Hauptversammlung am 12. Mai), weist im Geschäftsbericht darauf hin, daß, wie bereits früher angedeutet, die beabsichtigten großen Investitionen in den nächsten Jahren, die für die Modernisierung der Werksanlagen und damit für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität des Unternehmens ausschlaggebend sind, zeitweilig das Gewinnbild beeinflussen werden. Bei dem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr könne nicht übersehen werden, daß die Porzellan-Industrie für eine Konjunkturabschwächung besonders anfällig sei, und daß die zunehmende japanische Konkurrenz, insbesondere im Ausland, immer stärker in Erscheinung tritt. Für das laufende Jahr müsse die Prognose zurückhaltend sein.