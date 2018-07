G. Z., Freudenstadt

Auf dem Bahnhof von Freudenstadt gab es am Morgen. des 5. Mai ein großes Abschiednehmen. Die Teilnehmer des „Kongresses der Ideale“ sagten einander Auf Wiedersehen. Doch nicht alle traten die Heimreise an. Etwa 300 Vegetarier stiegen in den „Kongreß-Expreß“ – zur Fünftagefahrt an die italienische und französische Riviera.

„Unser Vegetarier-Gotthard-Expreß in den sonnigen Süden“, erläuterte Prof. Dr. h.c. Hellmut Rall, Initiator und Organisator der Vegetarierwoche im Schwarzwald, das Unternehmen. In der offiziellen Programmschrift hatte er den „Kongreß der Ideale“ mit schmückenden Beiworten charakterisiert: Olympiade der Herzen, größter Vegetarier-Kongreß der Welt und Fest der Freude zu Freudenstadt im Schwarzwald.

Eine Woche lang stand Freudenstadt denn im Zeichen des Vegetarismus. Überall prangten an Rockaufschlägen, an Kostümjacken und Blusen gelbe Fähnchen, die Festabzeichen des Kongresses. Bei aller liebenswürdigen Gastfreundschaft hatten die Veranstalter freilich streng darauf geachtet, daß die Kongreßfähnchen nicht auch an nichtvegetarische Gäste ausgegeben wurden: „Vielleicht geht dann einer ins Gasthaus und bestellt ein riesiges Schnitzel – und hat dabei das Vegetarierabzeichen angesteckt!“ Vorsichtshalber warnte die Kongreßleitung in einem Anschlag: „Es ist streng untersagt, etwa mit dem Kongreßabzeichen in einem Lokal zu sitzen und Fleisch zu essen.“

Man nahm seine Sache ernst und wollte auch ernstgenommen werden. Veranstalter Rall legte den Berichterstattern ans Herz: „Hier geht es um höchste Ideale und nicht um Sensationen.“ Die Vegetarier sollten in der Öffentlichkeit nicht als komische Eigenbrötler dargestellt werden. Deshalb wollte es die Kongreßleitung auch in keinem Falle dulden, daß von Pressephotographen ausgerechnet bärtige Teilnehmer aufgenommen würden. So blieben denn in Freudenstadt die wallenden Bärte unphotographiert.

Die Kongreßtage begannen bereits um 6 Uhr früh mit gemeinsamer Gymnastik und „Blutwell-?reiübungen“ unter Anleitung des Erfinders Heinrich Helmel aus Bad Harzburg. Nach dem Frühstück: „Entzünden der Tageslichter an der Kongreßflamme.“ Dann wurde gewandert. Die Singgruppen übten: „Ich bin ein Vegetarier-Kind“ oder die „Hymne an die Menschheit“. In dem reichhaltigen Vortragsprogramm rangierten die Themen zum „Vegetarismus als Weltanschauung“ vor den praktischen „Ernährungsfragen“.

Mit dem Erfolg waren die Veranstalter sehr zufrieden. Dicht unter der Tausender-Marke bewegten sich die Teilnehmerzahlen bei den verschiedenen Veranstaltungen. Fraglich ist allerdings, ob die Hotels und Gaststätten der internationalen Schwarzwald-Höhenstadt auf ihre Kosten kamen.

In den Gastzimmern lagen während der Kongreßtage Sonderspeisekarten aus. So wurden Fruchtsalate angeboten, Karotten in Sahne, junger Spinat, Kräuterquark mit Schalkartoffeln oder „Grießsuppe Leopold“. Den Köchen wird das Herz geblutet haben.