Obschon sich der britische Schatzkanzler noch immer nicht zur Abschaffung der den Wertpapier-Erwerb mit 2 v. H. belastenden Stempelsteuer hat entschließen können, deutet viel darauf hin, daß sich die englische Regierung in den kommenden Monaten mehr als bisher um die Förderung der „Eigentumsbildung von unten her“ bemühen wird.

Das in Kreisen der konservativen Partei schon vor längerem in eine Forderung verwandelte Schlagwort „Jeder Wähler ein Kapitalist“ gründet sich aber nicht ausschließlich auf die den Tories so überaus tröstliche Hoffnung, daß die gegenwärtige Ordnung eventuellen sozialistischen Reformversuchen um so steiferen Widerstand entgegensetzen werde, je größer die Anzahl der finanziell an ihr interessierten Bürger ist. Nachdem unter den Wirkungen der Einkommens-Umverteilung in der Nachkriegszeit „die Reichen arm und die Armen reich“ geworden sind, wird man sich zur Rekrutierung neuer Aktionäre allein schon aus Gründen des industriellen Kapitalbedarfes entschließen müssen. Daneben bietet der Aktienbesitz natürlich eine gewisse Sicherheit gegen die inflationsbedingte Aushöhlung der Ersparnisse.

Aus allen diesen Gründen, und nachdem die Demokratisierung der Wertpapier-Investition bisher im wesentlichen privat über einen flotten Ausbau der Investmentfonds vorangetrieben worden ist, propagiert jetzt eine parteiamtliche Veröffentlichung der Konservativen die Schaffung eines weiteren Mediums, das noch genauer als die Investmentfonds auf den „kleinen Mann“ zugeschnitten sein soll, d.h. auf den Mann, der wöchentlich etwa 125 bis 150 DM verdient und davon 3 bis 6 DM sparen und in Börsenpapieren anlegen will. Sie schlägt vor, ein nach Investmentfonds-Grundsätzen angesammeltes Portefeuille in der Form von „Industriell Investment Certificates“ zu verkaufen, wobei Emission und Inkasso dieser über sieben Jahre laufenden Zertifikate wie auch der Erwerb des Trust-Portefeuilles stempelsteuerfrei sein sollen und die Erträge weder für den Trust noch den Zertifikat-Inhaber einkommensteuerpflichtig wären. Letzterer muß, sich dafür allerdings mit einer nur jeweils 60prozentigen Auszahlung der Dividende begnügen und zudem damit abfinden, daß im Falle einer vorzeitigen Veräußerung des Zertifikates die vom Trust einbehaltenen restlichen 40 v. H. ganz – bei Verkauf innerhalb von drei Jahren – oder zum Teil verfallen und ähnlich auch die Einkommensteuerbefreiung ganz oder zum Teil verloren geht.

Das alles ist für den (auf einen Erwerb von nominell 500 £ zu beschränkenden) kleinen Sparer wahrscheinlich einigermaßen verwirrend und wenig attraktiv, und obgleich man in der City eigentlich sehr bereit ist, jede auf das Ziel einer Popularisierung der Wertschriften-Investition gerichtete Initiative zu begrüßen, heißt es daher auch schon, daß der Plan in seiner gegenwärtigen Form kaum durchführbar sein dürfte.

Man gibt zu bedenken, daß er wegen seiner Schwerfälligkeit und des voraussichtlich notwendigen hohen Werbeaufwindes in der Verwaltung ausgesprochen teuer sein werde. Im übrigen bleibt die Frage sehr umstritten, ob er, wie sein Urheber, Sir Toby Löw, geltend macht, zusätzliche Ersparnisse zu schaffen vermag, und also nicht lediglich Verlagerungen im Spar-Schema bewirken wird.

Zudem hält man im allgemeinen nicht viel von Steuerlicher Diskriminierung.

In der Tat liegt die einzig faire und wirksame Art und Weise, in der die Regierung der „share-owning democracy“ voranzustellen vermag, wohl in der Abschaffung dir Stempelsteuer für alle Anleger, für die privaten und die institutionellen, für die kleinen wie die großen. Wie die Erfahrung, lehrt, absorbiert diese Steuer zur Zeit bis zu 100 v. H. der erstjährigen Nettodividende. Sie belastet den kleinen Wertschriftenkauf verhältnismäßig mehr als den großen. Wo es zur Ermutigung des potentiellen Anlegers des weiteren darum geht, Risikoverteilung und fachmännisches Management zu bieten, da leisten die gewöhnlichen Investmentfonds ja bereits überaus nützliche Dienste.

Trotz einiger mißlicher Vorkriegserfahrungen und hartnäckiger Makler-Vorurteile sind die Investmentfonds in letzter Zeit recht populär geworden. Ihre Zahl ist bereits auf 37 angewachsen. Wenn ihr Vermögen erst an knappe 1 1/2 Mrd. DM heranreicht, und die Entwicklung auf dem Kontinent neuerdings sehr viel schneller verläuft, so könnte ihnen einige Förderung seitens des Schatzkanzlers doch schon in den nächsten zehn Jahren zur vierfachen Expansion auf jene ungefähr 500 Mill. £ verhelfen, die sich als britisches Äquivalent zu den in den USA von solchen Investmentfonds placierten 3500 Mill. £ errechnen. R. N.