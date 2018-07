Vorhutgefechte zwischen Gewerkschaften und Unternehmern

Von Francesco Kneschaurek

Obschon der Arbeitsvertrag in der amerikanischen Stahlindustrie erst am 1. Juli abläuft und die offiziellen Verhandlungen über die Erneuerung dieses Vertrages noch gar nicht begonnen haben (der Termin hierfür wurde auf den 20. Mai festgelegt), haben beide Parteien doch schon vor Wochen ihre „Vorhut“ ins Feld geschickt, um die gegnerische Front abzutasten, die Kräfteverhältnisse zu sondieren und sich eine möglichst günstige Ausgangsstellung für die bevorstehenden Kampfhandlungen zu verschaffen.

Wie es vor dem Beginn von Arbeitsvertrags Verhandlungen üblich ist, nehmen auch diesmal beide Parteien eine „unversöhnliche“ Haltung ein; ihre Forderungen werden aus verhandlungstaktischen Gründen bewußt extrem gehalten und niemand ist anscheinend bereit, von den festgesetzten, Zielen abzuweichen. Wie wird aber der Kompromiß aussehen, der zwischen den Parteien – sei es am Verhandlungstisch oder auf dem Streikfeld – letzten Endes doch zustande kommen wird? Diese Frage steht Zur Zeit, im Hinblick auf die „strategische“ Bedeutung, die die Stahlindustrie im Rahmen der amerikanischen Volkswirtschaft einnimmt, im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Diskussion.

Was wollen die Unternehmer?

Am 10. April haben die zehn größten Stahlproduzenten des Landes eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie die Gewerkschaften aufforderten, ein Jahr lang (genauer bis zum 1. Juli 1960) auf jegliche Lohnerhöhung zu verzichten. Diese Erklärung ist inzwischen von den Unternehmern als Diskussionsgrundlage für die bevorstehenden Verhandlungen übernommen worden.

Arthur B. Homes, der Präsident der Bethlehem Steel Corp., betonte kürzlich in einem Presseinterview, daß er am Verhandlungstisch auf der Forderung eines einjährigen „Einfrierens der Löhne“ beharren wird. „Die amerikanische Stahlindustrie“, bemerkte er, „kann es sich zur Zeit nicht leisten, ihre Preise infolge erhöhter Lohnzugeständnisse nochmals heraufzusetzen. Ihre internationale Konkurrenzstellung ist ohnehin schon schwer angeschlagen, nicht zuletzt auf Grund der riesigen Lohndisparitäten zwischen der amerikanischen und der europäischen Stahlindustrie. Es ist bezeichnend hierfür, daß im letzten Jahr die Nachfrage nach inländischem Stahl um 25 v. H. zurückging, während die Importe von Stahlerzeugnissen um 40 v. H. stiegen. Die verringerte internationale Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Stahlindustrie widerspiegelt sich aber auch in der nahezu fünfzigprozentigen Schrumpfung der amerikanischen Stahlexporte und der Erhöhung der europäischen Ausfuhr nach den entsprechenden Drittmärkten. Die Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland – bemerkte A. Homes – setzt eine Stabilisierung. der amerikanischen Stahlpreise voraus. Eine Lohnerhöhung ohne gleichzeitige Anpassung der Preise ist auf Grund der im letzten Jahr sogar rückläufigen Entwicklung der Produktivität sowie der geringen Ertragsmargen in der Stahlindustrie ausgeschlossen.