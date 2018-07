Unmittelbar vor der Hauptversammlung der Dresdner Bank AG hatte ein Börseninformationsdienst, der schon häufiger mit „gewagten“ Prognosen aufgefallen ist, den Eindruck zu erwecken versucht, als stände das Institut unmittelbar vor einer Kapitalerhöhung. Die Aktionäre mußten darüber überrascht sein, denn die Verwaltung hatte im Zusammenhang mit der Bilanzveröffentlichung vor einigen Wochen ausdrücklich erklärt, daß das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme (der Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals beträgt 5,4 v. H.) zwar nicht den international üblichen Maßstäben entspricht, doch andererseits – verglichen mit den anderen deutschen Kreditinstituten – auch keine sofortige Kapitalerhöhung notwendig macht. Wie den Ausführungen des Vorstandsmitgliedes Fritz André, Düsseldorf, zu entnehmen war, hat sich an dieser Stellungnahme nichts geändert.

Etwas enttäuscht waren die Aktionäre dann allerdings über seine Worte, nach denen die Begebung von Kapitalberichtigungsaktien ziemlich außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegt‚ „da sie keine Veränderung im Volumen der haftenden Mittel und nur eine innere Umschichtung bewirken“. Auf der vorjährigen Hauptversammlung war die Möglichkeit, eines Tages Kapitalberichtigungsaktien auszugeben, noch nicht mit der gleichen Eindeutigkeit abgelehnt worden. Daß ihre Ausgabe das Eigenkapital nicht vergrößert, ist selbstverständlich. Sie hätten aber eine andere; Aufgabe übernehmen können, nämlich die „Dividendenoptik“, auf die gerade bei der Dresdner Bank so großes Gewicht gelegt wird, in das rechte Licht zu rücken. Man kann durch Ausgabe von Kapitalberichtigungsaktien die Dividende entsprechend niedrig halten und dabei doch den Aktionären einen Anteil am wachsenden Geschäft zugute kommen lassen.

Daß es gerade in diesen Jahren bei den großen deutschen Banken darauf ankommt, offene und stille Reserven zu bilden, wurde nur von wenigen Aktionären nicht eingesehen. Da bei der Dresdner Bank ein bereits „festgestellter“ Abschluß vorgelegt wurde und die Hauptversammlung an den einzelnen Positionen auch theoretisch nichts ändern konnte, ergaben sich für die Hauptversammlung weniger Anhaltspunkte zur Opposition als bei der Deutschen Bank. Eine höhere Dividende konnte nicht gefordert werden, da der ausgewiesene Gewinn von vornherein auf die Ausschüttung einer Dividende von 14 v. H. abgestellt war.

Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr wurden auf der Hauptversammlung als befriedigend bezeichnet. Der Druck auf die Zinsmarge hält zwar weiter an, aber es hat nach den Beobachtungen der Verwaltung den Anschein, daß die Saisonbelebung kräftig ist und einen vermehrten Kreditbedarf auslöst. Vielleicht greift langsam eine entschlossenere Politik hinsichtlich der Lagerhaltung und der Investitionsprogramme Platz. Da man außerdem wohl annehmen kann, daß das Wertpapiergeschäft auch im Jahre 1959 wieder gute Erträge abwerfen wird, gingen die Aktionäre mit der festen Hoffnung aus der Hauptversammlung, daß sie auch für das laufende Jahr wieder eine gute Dividende erhalten werden. Daß die Daueraktionäre in der Vergangenheit ausgezeichnet mit ihren Dresdner-Bank-Aktien gefahren sind, wurde ihnen vom Vorstand vorgerechnet: Der Wert der Dresdner-Bank-Aktie hat sich seit 1938 etwa vervierfacht! K. W.