In der Hauptversammlung der Phoenix-Rheinrohr AG, Vereinigte Hütten- und Röhrenwerke, Düsseldorf, hat die Verwaltung auf die Anfrage eines Aktionärs eine ausführliche Begründung dafür gegeben, warum Phoenix-Rheinrohr einer Finanzierung der Anlagenzugänge über eine Kapitalerhöhung keinen Geschmack abgewinnen kann. Vorstandsmitglied Dr. Vellguth rechnete den Aktionären in der HV vor, wieviel teurer die Aktie ist im Gegensatz zur Finanzierung über Anleihen. Während sich die Kosten in einem Falle auf etwa 7–7 1/2 v. H. des Nennbetrages einer Kapitalerhöhung belaufen, kostet eine Anleihe nur bis zu 5 1/2 v. H., betonte hierzu auch der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Robert Ellscheidt, der schon früher herausgestellt hat, daß er eine Kapitalerhöhung nicht für richtig hält. Der Vorstand gestand zwar ein, daß eine Kapitalerhöhung bei Phoenix-Rheinrohr „durchaus erwünscht sei, aber solange „die diskriminierende steuerliche Belastung der Erträge auf haftendem Eigenkapital“ nicht geändert werde, stoße diese Form der Finanzierung nach wie vor auf große – Schwierigkeiten.

Außerhalb der Tagesordnung machte der Prof. Dr. Ellscheidt – zugleich auch als Vertreter der Großaktionärin Frau Amelie Thyssen – einige Bemerkungen zu dem geplanten Zusammengehen mit der August Thyssen-Hütte. Danach läßt der derzeitige Stand der Ermittlungen noch keine objektiv nachprüfbaren Angaben über das zu erwartende Umtauschverhältnis zu. Auch Prof. Ellscheidt betonte, daß ein Organschaftsvertrag der Phoenix-Rheinrohr mit der ATH, sowie ein Abfindungsangebot an die freien Phoenix-Aktionäre nicht beabsichtigt ist. Die Struktur der Gesellschaft soll nicht -geändert werden, versprach er den Aktionären; aber: „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit der ATH unter ihrer anerkannt vorbildlichen und ausgezeichneten Leitung...“

Die sehr lebhafte Diskussion, die ihr ausgezeichnetes Niveau sogar über fast fünf Stunden behielt, knüpfte hauptsächlich dort wieder an, wo die vorjährige HV unbefriedigende Lücken gelassen hatte. Der ausgeschiedene Vorstandsvorsitzende Dr. h. c. Fritz-Aurel Goergen war wiederum die stumme Hauptperson der Phoenix-HV. Der Fall Goergen ist noch nicht vom Tisch! Prof. Ellscheidt hatte zwar eine Debatte über diese Fragen als nicht zur Tagesordnung gehörig abgelehnt, aber um so nachhaltiger bohrten die Aktionäre in diesem Komplex herum. Immerhin sind hier drei bis vier Mill. DM an Vorstandsmitglieder gezahlt worden, deren Ausscheiden – und damit ihre Abfindung – für die Aktionäre nach wie vor ohne befriedigende Klärung geblieben ist. Es ist allerdings wohl auch fraglich, ob ein schwebendes Klage-Erzwingungsverfahren gegen die Verwaltung und eine auf Grund des Protestes eines Aktionärs wohl zu erwartende weitere Klage mehr Licht in den Phoenix-Abfindungs-Komplex bringen werden. nmn