In diesen Tagen erhielten alle künftigen Preussag-Aktionäre einen Rundbrief, in dem über die Zuteilung der gezeichneten Aktien berichtet wurde. Die künftigen Preussag-Aktionäre wurden gefragt, ob sie ihre Aktien unter Ausnutzung des Sparprämiengesetzes erwerben wollen. Es ist vorgesehen, daß die bundeseigene VEBA, die bislang alle Preussag-Aktien im Besitz hatte, so viele Aktien aus ihrem Portefeuille bereitstellt, daß mit ihrer Hilfe und der jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung um 30 Mill. DM alle Kaufanträge über eine, zwei, drei und vier Aktien voll bedient und auf die sehr große Anzahl der Kaufanträge über fünf Aktien jeweils vier Aktien zugeteilt werden können. Die zusätzlichen Aktien werden sich mit Ausnahme der unterschiedlichen Behandlung nach dem Sparprämiengesetz von den jungen Aktien nicht unterscheiden. Auch diese Aktien werden mit einer Dreiviertel-Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 1959 und mit voller Gewinnanteilberechtigung für die folgenden Jahre zum Kurs von 145 v. H. angeboten. Leider werden aber auch gleichzeitig einige einschränkende Bestimmungen in die Preussag-Gesellschaftssatzungen aufgenommen, die zur Folge haben werden, daß sich die Preussag-Aktien in einigen wesentlichen Punkten von den Aktien anderer Gesellschaften unterscheiden.

Zunächst einmal, meine verehrten Leser, wollen wir noch einmal kurz die Frage streifen, wie sich das Sparprämiengesetz auf die Zeichnung von Preussag-Aktien auswirkt. Gehen wir von der Voraussetzung aus, daß der Preussag-Aktien-Zeichner vier Aktien zugeteilt erhält. Dann kann er den zum Erwerb erforderlichen Betrag (vier Aktien zu je 145 DM = 580 DM) in jedem Fall für das Sparprämiengesetz verwenden, denn die Höchstgrenzen betragen für Ledige 600 DM, für Verheiratete 1200 DM und für „Kinderreiche“ 1800. Bis zu diesen Beträgen erhält der Sparer eine Prämie von 20 v. H. gutgeschrieben, wenn er sich verpflichtet, den Sparbetrag (in diesem Falle die Preussag-Aktie) für fünf Jahre festzulegen. Bei Wertpapieren ist nur der „Ersterwerb“ sparbegünstigt. Da die alten Preussag-Aktien aus dem Besitz der VEBA stammen, handelt es sich bei ihnen also nicht um einen Ersterwerb; sie fallen deshalb nicht unter das Sparprämiengesetz.

Aber rechnen wir weiter. Für den Betrag, den Sie für vier Aktien aufbringen müssen (580 DM), legt Ihnen Ihre Bank ein Sparkonto an, auf dem der Bund 116 DM gutschreibt, die Ihnen nach Ablauf der fünfjährigen Sperre zur Verfügung stehen. Müssen Sie aus Gründen, die im Sparprämiengesetz nicht ausdrücklich als Ausnahmen hervorgehoben sind, Ihre Preussag-Aktien vor Ablauf der Sperrfrist verkaufen, so wird Ihnen der Betrag von 116 DM nicht ausgezahlt. Er geht an den Fiskus zurück. Ich glaube, meine verehrten Leser, daß Sie im Zusammenhang mit der Preussag-Aktion ruhig von dem Sparprämiengesetz Gebrauch machen sollten, auch wenn es ungewöhnlich ist, von einer Aktie zu sagen: In den nächsten fünf Jahren will ich sie nicht verkaufen! Damit geht man sicherlich ein Risiko ein. Da Sie aber die Preussag-Aktie praktisch zu einem Kurs von 116 v. H. hereinnehmen, kann eigentlich nicht viel passieren.

Soweit ist also alles erfreulich. Aber der Rundbrief macht noch von einer anderen Sache Mitteilung. Es heißt nämlich darin: Da der Anteil des Bundes bei der Preussag auf weniger als 22 v. H. absinkt, andererseits ihm jedoch daran gelegen ist, weiterhin die Preussag durch ihre Vertreter im Aufsichtsrat zu beraten und zu betreuen, soll der Bundesregierung über die VEBA das Recht zur Entsendung von vier Mitgliedern in den Aufsichtsrat der Preussag, der aus 21 Mitgliedern besteht, gemäß § 88 Aktiengesetz eingeräumt werden.

Die Bedeutung dieser Satzungsbestimmung ist nicht zu unterschätzen. Zunächst einmal ist bedauerlich, daß der Staat für seinen Kapitalanteil von 22 v.H. Sonderrechte beansprucht, die mit einer echten Privatisierung nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Mit Hilfe seiner vier Aufsichtsratssitze kann er in bestimmten Fällen praktisch seine Pläne auch gegen die Masse der anderen Aktionäre durchsetzen, wenn es ihm nämlich gelingt, die sieben Belegschaftsvertreter im Aufsichtsrat auf seine Seite zu bringen.

Nehmen Sie einmal an, meine verehrten Leser, ein Produktionszweig der Preussag erweist sich auf die Dauer als absolut unrentabel. Das will für die Gesellschaft als Ganzes nichts besagen, denn die Verluste hier können durch die Überschüsse aus anderen Betätigungsgebieten gedeckt werden. Aber eine solche Verrechnung berührt letzten Endes das Gesamtergebnis und damit auch die Interessen der Aktionäre. Jeder Privatunternehmer würde den unrentablen Geschäftszweig stilllegen. Ist das bei der Preussag auch möglich, wenn der Bund seine Aufrechterhaltung (aus wahlpolitischen oder „volkswirtschaftlichen“ Gründen) wünscht? Nein, denn in einem solchen Falle können die vier Aufsichtsratsvertreter des Bundes der begreiflichen Unterstützung der sieben Belegschaftsvertreter im Aufsichtsrat sicher sein. Es kann dann keine Mehrheitsentscheidung für eine eventuelle Stillegung, die für die Gesellschaft unbedingt nützlich wäre, zustande kommen. Die Folgen trägt künftig in der Hauptsache der private Preussag-Aktionär. Der Staat hat seinen Kapitalanteil ermäßigt (und damit auch das Risiko), ohne sein Recht in wesentlichen Punkten einzuschränken.

Und noch etwas unterscheidet künftig die Preussag-Aktie von der „Normal-Aktie“. In dem Rundbrief heißt es nämlich: