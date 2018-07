Inhalt Seite 1 — Unorthodoxe Einwände Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Es gibt Leute, die finden es grundsätzlich richtig, jemanden, der etwas zu sagen hat, das auch dann sagen zu lassen, wenn es ihren festesten, ja heiligsten Überzeugungen widerspricht. Voltaire gehörte dazu, von dessen Grundsätzen uns wenigstens einer sehr nachahmenswert erscheint: „Ich verabscheue jedes Wort, das du sagst, und doch werde ich bis zuletzt dafür eintreten, daß du es frei sagen darfst.“ Ehe sich die gespaltene Welt diese Art von liberalem Luxus nicht mehr leisten kann, wollen wir ihm noch ein wenig huldigen. Deswegen druckten wir, unter anderem, auch einen Artikel von Robert Neumann ab, der sich in unorthodoxer Form mit dem Christentum auseinandersetzte. Einige bitterböse Briefe hat uns das eingetragen und manche kompetente Erwiderung. Sie finden einen Teil auf der Leserbrief-Seite. Für andere stehe hier die Antwort unseres Münchener Redaktionsmitglieds,

Soeben ist im Münchner Gärtnerplatztheater Offenbachs köstliche Götterkomödie „Orpheus in der Unterwelt“ von Günter Roth in einer wohltemperierten Inszenierung wieder einmal zu ergötzlichem Bühnenleben erweckt worden – da erscheint in der ZEIT Robert Neumanns „Unorthodoxe Religionsbetrachtung“.

Eine seltsame Ideenverbindung? Sie drängt sich mir auf. Bei Offenbach ergibt sich die drollige Karikatur der Göttergestalten dadurch, daß sie des Glanzes der Mythologie entkleidet werden. „Mythologie“ überhaupt wird gleich zu Beginn des Textes des öfteren hohnvoll ihrer Glaubwürdigkeit beraubt, so daß von den Göttern nur der menschlich-allzumenschliche Habitus noch übrigbleibt, unter welchem sie von den Sterblichen notgedrungen vorgestellt werden.

Dasselbe – freilich ohne den Spott der Operette – tut Neumann mit dem Christentum: er entmythologisiert es, um dann seine Repräsentanten bei ihrer Menschlichkeit packen zu können. Aber damit wird am Wesen des Christentums vorbeigegriffen.

Neumann legt seinen Bekenntnissen keine wissenschaftliche Untersuchung der Überlieferung zugrunde – ein ohnehin bisher noch niemals recht geglücktes Unternehmen. Also darf ich ihm auch auf der gleichen Basis fachtheologischer Inkompetenz antworten.

Die christliche, die Christus-Mythe – wenn man es einmal so nennen will – wird von Robert Neumann aus seiner Betrachtung einfach eliminiert. Er ignoriert die Gottessohnschaft ebenso wie die Auferstehung, die Wiederkunftsverheißung und noch vieles, was zur Essenz des Christenglaubens gehört. Gewiß, da er bewußt als Jude spricht, ist von ihm nicht zu erwarten, daß diese Christus-Mythe ihm ernstlicher Beachtung wert erschiene. Allein es ist unmöglich, einen religiösen Glauben zu beurteilen unter Ausschaltung der entscheidenden Glaubenssubstanz. Natürlich kann man Glaubensinhalte ablehnen – es gibt dann aber keine Basis für eine sinnvolle Auseinandersetzung.