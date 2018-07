Bei der „Vereinsbank in Nürnberg“ (Hypothekenbank) hat das günstige Geschäft im Jahre 1958 zu einer Erhöhung der Bilanzsumme auf 397 (299) Mill. DM geführt. Nach Zuweisung von 2.1 Mill. DM an die Rücklage wird für das Geschäftsjahr 1958 eine auf 11 (i. V. 9) v. H. erhöhte Dividende vorgeschlagen. Grundkapital 6 Mill. DM, außerdem besteht noch genehmigtes Kapital in Höhe von 2 Mill. DM. Durch die Stärkung der Rücklagen ist das Eigenkapital der Bank nunmehr auf 13 Mill. DM gestiegen. Die Aussichten für das Geschäftsjahr 1959 werden von der Verwaltung zuversichtlich beurteilt.

Die HV der Duisburger Kupferhütte hat eine Dividende von 6 (7) V. H. auf das Aktienkapital von 42,0 Mill. DM ausgeschüttet. Die Abbrandverarbeitung blieb nur geringfügig unter derjenigen des Vorjahres. Dementsprechend lag auch die gesamte Kupferhüttenproduktion auf der Höhe von 1957. Lediglich die Roheisen-Erzeugung ging infolge Stillegung eines Hochofens um 93 000 t zurück. Der Umsatz einschließlich Handelsware verringerte sich um rd. 50 Mill. = 15 v. H. auf 287,0 Mill. Dies ist auf Erlösminderungen bei allen Verkaufsprodukten – insbesondere bei Kupfer und Zink – sowie eine starke Mengeneinbuße im Roheisengeschäft zurückzuführen, die eine Auflagerung an Purpurerz und Roheisen bedingte. Ein Ausblick auf das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres ist noch nicht möglich; aller Voraussicht nach muß wieder mit einer angespannten Geschäftslage gerechnet werden.

Die Verwaltung der Kaufhof AG (Köln) schlägt für das Geschäftsjahr 1958 eine auf 14 (12) v. H. erhöhte Dividende auf das inzwischen auf 90,0 (75,0) Mill. DM gestiegene Grundkapital vor. Auf der Hauptversammlung am 1. Juli 1959 wird außerdem die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 15 auf 105 Mill. DM beantragt werden. Die jungen, ab 1. Juli 1959 dividenbereditigten Aktien sollen zu pari begeben werden. Darüber hinaus soll der Vorstand ermächtigt werden, innerhalb der nächsten 5 Jahre das Kapital weiter um bis zu 15 Mill. DM zu erhöhen (genehmigtes Kapital).