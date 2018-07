Jede Woche veröffentlichen wir, seit fast zwei Jahren schon, kleine Proben aus Artikeln, die in der ZEIT vor zehn Jahren abgedruckt wurden – bald, um zeigen, wie damals die Welt so ganz anders aussah, bald, um uns daran zu freien, wie klug kluge Leute auch vor zehn Jahren schon waren, bald, um mit milde befriedigender Resignation, wie einst der Prediger, feststellen zu können: Trotz Wasserstoffbomben und Existenzphilosophie – nichts Neues unter der Sonne.

Wenn ich, mit solcher Lektüre und Auswahl befaßt, einmal etwas ganz Persönliches sagen darf; als ich aus der heiteren Gelassenheit dessen, der in schöner, wohltemperierter Umgebung so leise vor sich hinlebt hinschreibt, in das Kreuzfeuer einer Zeitungsredaktion geriet, machten mir doch zunächst manche Reaktionen der Leserschaft große Sorgen. Wie böse ging es da oft zu! Nicht nur, daß mir bescheinigt wurde, was für ein gemeiner, niederträchtiger Bursche ich als Verfasser dieses oder jenes Aufsatz gewesen sei; es kam auch vor, daß ich für fremde Federn schwer getadelt wurde. Da hatte ich mich (zuweilen schweren Herzens) entschlossen, einen Artikel der gut geschrieben war und etwas Diskutierenswertes zu enthalten schien, und obwohl ich ziemlich genau wußte; das gibt Kummer – durch die Rotationspresse laufen zu lassen, Schon traf mich vorwurfsvoll die beängstigende Frage: Welches Niveau?

Ja, welches Niveau? Ehrwürdige Universitätsmauern beschwor ich um mich herum. Bei dereinst emsig gewälzten Bibliotheksweisheiten suchte ich Schutz. Und verstand sie nie ganz, die quälende, die allzuoft wiederholte Frage: Welches Niveau?

Vom Vorwurf der „Niveaulosigkeit“ (als ob es Dinge gäbe, die überhaupt kein Niveau, nicht einmal ein sehr niedriges, hätten!) fühle ich mich soeben erst erlöst, und zwar durch das Studium der „ZEIT vor zehn Jahren“. Und damit kehren wir zum Anfang zurück-

Wenn die Geschichte des deutschen Geistes im 20. Jahrhundert geschrieben werden sollte, dann wird – davon bin nicht ich allein überzeugt unter den wenigen Namen, die dabei ausgelassen werden dürfen, der Name des großen universellen Gelehrten stehen, der schon 1932 gewarnt hatte: deutscher Geist in Gefahr! Das Buch wirkt noch heute, von Anfang bis Ende, aufregend und beruhigend zugleich. Aufregend: so blind gingen sie in den Abgrund; beruhigend: und waren doch gewarnt – vom deutschen Geist! Wer je bei ihm in einer Vorlesung oder in einem Seminar gesessen oder in Prüfungen gelitten hat, kann ihn, „den Dicken“, „das Ekel“, den unersetzlichen Lehrer und wahrhaft souveränen Geist nicht vergessen: Ernst Robert Curtius.

Vor zehn Jahren tobte in der ZEIT ein Kampf zwischen zwei großen Männern; Karl Jaspers und Ernst Robert Curtius – eine grandiose Polemik, durch die die ZEIT für viele deutsche Studenten erst zu existieren anfing. Es ging um Goethe, um ein Thema also – bei aller Ehrerbietung gegenüber dem Heidelberg-Baseler Philosophen sei es gesagt –, von dem Curtius mehr als dieser verstand.

Gleichviel. Unter den Leserbriefen, die vor zehn Jahren an die ZEIT geschrieben wurden, fand ich nun einen, der ausgerechnet an Ernst Robert Curtius die vorwurfsvolle Frage richtete: „Welche? Niveau?!“ Leo