J. M., Wien, Anfang Mai

Ein österreichisches Ehepaar mit einem kleinen Töchterchen tat vor einer Weile eine Flugreise, bei der sie dieselbe Maschine wie Bundeskanzler Raab benutzten. Das Töchterchen wurde instruiert, den Regierungschef im Vorbeigehen schön artig zu grüßen. Im großen Augenblick aber stellte sich eine Kurzschlußhandlung ein. Anstatt daß sie „Guten Tag, Herr Bundeskanzler“ sagte, sprach die Kleine den Satz: „Der Papa wird’s schon richten.“

Die Pointe dieser Geschichte ist nur in Österreich ohne weiteres verständlich, wo das Lied „Der Papa wird’s schon richten“ ungemein populär geworden ist. Es ist ein Spottlied, das sich gegen alle wendet, die mehr auf den Einfluß der älteren Generation als auf eigene Tüchtigkeit bauen. Es kennzeichnet obendrein ein System, bei dem jedermann jemanden kennt, der ihm etwas „richten“ kann.

Freilich, Bundeskanzler Raab paßt persönlich schlecht in dieses Schema, denn er lebt einfach und schlicht, hat spartanische Grundsätze, verabscheut Charakterschwächen und ist eher ehrlichgrob und unverbindlich als gemütlich. Dennoch ist er natürlich zum Standbild seiner Ära geworden, in der’s der „Papa schon richten wird“. Ob an alledem der 10. Mai etwas ändern wird?

An diesem Tag geht Österreich zur Wahl. Nun wird sich wieder also einmal entscheiden, ob Österreich mit dem Unwesen der Koalition ein Ende machen und denn Proporz zu Leibe rücken wird. Niemand glaubt freilich ernsthaft daran. Jt, wenn man die Wahltaktik der beiden großen Parteien analysiert, so kommt man darauf, daß die Männer, die die Werbe-Slogans ausgearbeitet haben, daß also die Publicity managers der Sozialisten wie der Konservativen zu derselben Ansicht gekommen sind, zu der Ansicht nämlich, daß die Bevölkerung die Alleinherrschaft der einen oder anderen Partei gar nicht wünscht.

So wird von „Rot“ wie von „Schwarz“ das Schreckgespenst einer Zeit an die Wand gemalt, in der entweder Pittermann, der Sozialist, oder Raab eine Alleinherrschaft wie einst Dollfuß und Schuschnigg aufrichten könnten. Dabei ist interessant, daß jene alten Namen in der sozialistischen Propaganda eine Rolle spielen. Läßt dies doch klar erkennen, welches Trauma hier wirksam wird, welche beunruhigenden Erinnerungen.

Die Erinnerung an Bürgerkrieg und an Untergang, an 1934 und 1938. Aber kann es denn für die Sozialisten ein Vorteil sein, daß es konservative Politiker waren, mit deren Namen die Erinnerung an diese schwarzen Tage der österreichischen Geschichte verbunden bleiben? Und kann es für die Volkspartei ein Vorteil sein, daran zu erinnern, daß der gegenwärtige Bundespräsident aus den Reihen der Sozialisten hervorgegangen ist? Denn als das Volk den Präsidenten wihlte, operierten die Sozialisten mit der Überlegung: „Ein schwarzer Bundeskanzler und ein schwarzer Präsident – wenn das gutgeht...!“ Tatsächlich wurde ein roter Präsident gewählt, aber nun präsentiert die Volkspartei die Rechnung: „Ein roter Bundespräsident und ein roter Bundeskanzler – wenn das gut ausgeht...“

In der Tat verzichten beide Parteien darauf, die eigene Herrschaft als das große Ziel hinzustellen. Dies mag man, je nach Temperament, als Weisheit, Resignation oder Defaitismus deuten. Es ändert natürlich nichts daran, daß jede Partei möglichst viele Stimmen auf sich vereinen möchte.