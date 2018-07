...daß das schleswig-holsteinische Kultusministerium – trotz wiederholter Proteste der Betroffenen – an seinem Erlaß vom fünften Februar dieses Jahres festhält, nach dem die Abiturienten der Wirtschaftsoberschule in Lübeck in Zukunft an Stelle eines Reifezeugnisses nur noch ein Abschlußzeugnis erhalten sollen. Das „Nachrichtenblatt für das schleswig-holsteinische Schulwesen“ vom fünften Dezember 1950 sicherte den erfolgreichen Absolventen der Abschlußprüfung ausdrücklich ein „Reifezeugnis“ zu.

...daß der 57jährige Lehrer Sievers aus Ollendorf im Kreise Steinburg, der einem zwölfjährigen Schüler mit einem etwa daumendicken Haselnußstock Schläge auf Rücken und Schultern verabreicht hatte, die Blutergüsse und elf Zentimeter lange Striemen hervorriefen, vom Schöffengericht in Itzehoe von der Anklage der Körperverletzung freigesprochen wurde.