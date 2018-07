"Ich verstehe nicht, warum man den TheaterKeinem Menschen würde es einfallen, den Henker auch noch zu bewirten!" An den bedeutendsten Förderer der isländischen Kultur im 18, Jahrhundert erinnert eine Sonderbriefmarke, die ab i. MAI, seinem 200. Todestag, von der isländischen Post herausgegeben wird: an den Pädagogen und Theologen Jan Porkelsson. Das Motiv erinntrt daran, daß Porkelsson sein Vermöge für die Bildung isländischer Waisenkinder hinterließ. Die purpurne Marke hat gine Auflage von 400 000 Stack.

Der Deutsche Ausschuß für das Erziehung- und Bildupgswesen hat in seinem Gutachten einen sogenannten Rahmenplan zur Reform der deutschen Schulen vorgelegt. Der auffälligste von den in vieler Hinsicht besonders überzeugenden und löblichen Vorschlägen des Ausschusses ist die Trennung eines siebenjährigen Gymnasiums von einer neunjährigen Studienschule. Erfahrene Pädagogen werden demnächst in der ZEIT zu dem alten, immer wieder neuen Thema "Schulreform" Stellung nehmen. Ejng sowjetische Expedition, die vor kurzem aus der Inneren Mongolei zurückkehrte, berichtete, daß der Stamm der Tajuts zwei Spradicn habe: eine gehobene Sprache für die Männer und eine primitive für die Frauen, Den Tajutsfrauen sei es streng verboten, ihre Männer anzusprechen, Die Befehle der Männer werden den Frauen durch Dolmetscher weitergegeben "Die Ehen der Tajuts sind überaus glücklidi", heißt es im Berieht der Wissenschaftler . kjkisjjlerisäien Vorzage 3es Trams kaum Beaaitusg, sondern sah nur erstarrt", wie ein deutsches U Boot ein alliiertes SchifF"nach "deni anderen "veisenfete " k " Zu den diesjährigen Filmfestspielen in dem argentinischen Modebad Mär del Plata brachte die deutsche Delegation "Das Mädchea Rosernarie". Niemand sah eine "verzerrte Darstellung des Wirtschaftswunders", wie Amtsstellen in Bonn befürchtet hatten. Alle sahen nur den gut gemachten Film. Es war einer der wenigen internationalen Erfolge des deutschen Films;! Diese Gegenüberstellung mag das Kernübel einer nach innerdeutschen Gesichtspunkten zentral geleiteten Kulturarbeit beleuchten. Es kommt nicht darauf an, wie man in Bonn, sondern wie man in Buenos Aires auf ein Thema und seine Ausführung reagiert. Die erste Voraussetzung wirksamer Kulturarbeit für Südamerika ist, daß man sie mit den Augen eines Südamerikaners £U beurteilen vermag, Die Kulturpolitik im herkömmlichen Sinne wendet sich freilieh weniger an die Masse als an den kleinen Kreis zahlungskräftiger Theater- und Konzertbesucher, mag auch die Presse dann für eine gewisse Breitenwirkung sorgen. Bei allen Opern Orchestern oder Ballett Gastspielen müßte aber vor allsm die Unzulänglichkeit der südamerikanischen Theatereinriehtungen mehr berücksichtigt werden als bisher und — ob man das nun bedauert oder nicht — die Tatsache, daß zunädist einmal nur große Namen Eindruck machen. Die letzte Sensation in Südamerika war die Reise berühmter schwedischer Herzchirurgen, die ihren lateinamerikanischen Kollegen völlig neue Methoden vorführten. Wissenschaftler, die Neues zu sa en haben, Musiker, die neue Systeme des Chorgesanges einführen, Statistiker, die desorganisierte Zählmethoden modernisieren, Sozialpolitik? die Urnschylungskursg neuer Art demonstrieren, kurz: originelle Fachleute von höchstem Rang bleiben unersetzliche Sendboten einer wirksamen Kulturarbeit — gerade für Südamerika.

