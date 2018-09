Inhalt Seite 1 — Zwei Flüchtlinge aus Tibet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christa Armstrong

Kathmandu, Nepal

Viele steinerne Stufen führen hinauf zur Stupa, der Pagode von Swoyambunath. Oben thront Buddha. Die allsehenden Augen des Erleuchteten blicken nach vier Seiten über das weite Tal, in das Kathmandu, die Hauptstadt Nepals, eingebettet liegt. Die goldenen Baldachine der Spitze gleißen in der Sonne, und kleine Tempelglöckchen klimpern sanft im Morgenwind. Vom Sitala-Devi-Tempel hinter der Stupa kommt monoton klagender Gesang, und eine kleine Gruppe gläubiger Dorfbewohner hockt vor dem Tempel um den weißgekleideten Hindupriester, der ihre Blumen- und Reisopfer segnen soll.

Außer uns scheint niemand die beiden Fremden zu bemerken, welche die steilen Stufen zur Stupa hinaufsteigen. Hochgewachsene Gestalten mit zerfurchten, von Sonne und Schnee gegerbten Gesichtern. Sie kommen in breitkrempigen Filzhüten, ähnlich denen, wie sie die indischen Gurkha-Truppen tragen, und in Filzstiefeln, schwarz mit roten Verzierungen und hohen Lederschäften. Ihre schwarzen Wollmäntel haben sie um die Hüften gewickelt. Auf den ersten Blick sieht es aus, als trügen sie Röcke. Es sind Tibetaner.

Tibetaner sind keine Seltenheit in Nepal. Jeden Herbst kommen Scharen tibetanischer Händler herunter ins Tal von Kathmandu, um dort ihre Waren zu verkaufen. Zur gleichen Zeit wandern auch Pilger über die Berge, um die buddhistischen Heiligtümer zu besuchen und in Budanath den Segen des Chinai Lama, des Vertreters des Dalai Lama in Nepal, zu empfangen. Da die Bergpässe während des Winters unpassierbar sind, bleiben all diese Besucher bis zum Frühjahr im Tal. Die Händler decken sich mit frischer Ware ein – hauptsächlich mit Kochtöpfen, denn tibetanischer Wohlstand drückt sich im Besitz kupferner Kessel aus. Aber gegen Ende März haben im allgemeinen alle Tibetaner Nepal wieder verlassen, und im April setzt der Pilgerstrom in umgekehrter Richtung – von Nepal nach Tibet – ein. Im Mai ist es ganz ungewöhnlich, neu angekommene Tibetaner in der Gegend von Kathmandu zu sehen.

Die beiden Fremden ziehen beim Anblick der Stupa ehrfürchtig ihre Hüte. Gebete murmelnd schreiten sie langsam die Reihe der Gebetstrommeln ab und halten vor jedem der heiligen ichreine, um die Stirn an das goldene Gitter zu legen. Sie sind gerade bei ihrer dritten Runde, als ein junger Mönch aus dem buddhistischen Kloster sie entdeckt.

In seiner dunkelroten Robe kommt er auf sie zu und scheint sie nach Woher und Wohin zu befragen. Und aus ihren Gesten geht hervor, daß sie weder Nepali noch die Sprache der Newara verstehen, die vom größten Teil der Bevölkerung des Tales von Kathmandu gesprochen wird. Auch das ist ungewöhnlich, denn die Händler und die Pilger aus Tibet haben meist genügend Sprachkenntnisse, um sich in Nepal verständlich zu machen. Der junge Mönch holt einen tibetanisch sprechenden Kollegen zu Hilfe, und nach kurzem Palaver werden die beiden Fremden in das Kloster gebeten.