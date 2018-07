Die steigenden Spareinlagen haben den Sparkassen des Bundesgebiets eine wachsende Aktivität im Kredit- und Darlehensgeschäft ermöglicht. Da sich aber gleichzeitig im kurz- und mittelfristigen Kreditgeschäft eine Zurückhaltung in der Nachfrage bemerkbar machte, waren die Sparinstitute gezwungen, sich auch nach anderen Anlagemöglichkeiten für die ihnen zur Verfügung gestellten (und zu verzinsenden) Spargelder umzusehen. Deshalb traten die Sparkassen in den vergangenen Monaten ständig als Käufer für Wertpapiere, in erster Linie natürlich für Rentenwerte, auf. Bei der Hamburger Sparcasse von 1827 hat sich im Geschäftsjahr 1958 der Wertpapierbestand mit 139,9 (73,8) Mill. DM nahezu verdoppelt. Durch die Erweiterung und eine gleichzeitige Umschichtung des Bestandes konnte eine Verbesserung der Effektivverzinsung erreicht werden.

Der Zinsaufwand und auch der Zinsertrag haben auf Grund des erweiterten Geschäftsvolumens betragsmäßig zugenommen. Ausgewiesen wird ein Gewinn von 9,7 Mill. DM, der voll der Sicherheitsrücklage, die bei der auf einem Stiftungsprinzip arbeitenden Sparkasse das Grundkapital ersetzt, zugeführt. Die Sicherheitsrücklage beträgt dann 47,9 Mill., das sind 5,21 v. H. der Gesamteinlagen, die im Jahre 1958 um 15,7 v. H. auf 1,02 Mrd. DM gestiegen sind. Davon sind 697,9 Mill. (+ 20,4 v. H.) Spareinlagen. Damit verwaltet das Hamburger Institut den größten Spareinlagenbestand sämtlicher Sparkassen des Bundesgebiets und Westberlins. Der in 1958 zu verzeichnende Zuwachs ist der absolut höchste innerhalb eines Jahres nach der Währungsreform. Bemerkenswert ist, daß das Ergebnis der ersten Monate dieses Jahres zu der Erwartung berechtigt, daß die günstige Einlagenentwicklung andauern wird. Der Spareinlagenzuwachs betrug im 1. Quartal rund 47,4 Mill. DM; er lag damit wieder über der Vergleichszahl des Vorjahres, -dt