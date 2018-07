Der Verdienstausfall der Stahl- und Bergarbeiter im Montanflautenjahr 1958 ist am Bierkonsum erstaunlicherweise spurlos vorbeigegangen. Die Brauereien des Reviers berichten zufrieden schmunzelnd über ausgezeichnete Verkaufserfolge im Geschäftsjahr 1958, die sogar in den ersten Monaten 1959 noch besser gewesen sind. Das deutsche Braugewerbe insgesamt hat 1958 mit seinem Bierausstoß einen neuen Höchststand nach dem Kriege erreicht. Dieses Gesamtergebnis, das nicht, wie im Vorjahr z. B., durch besonders gutes Wetter begünstigt worden war, zeigt deutlich, daß konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Wirtschaftszweigen den Bierkonsum bisher nicht beeinträchtigen konnten.

Ein besonders gutes Geschäft hat innerhalb der Branche die Dortmunder Union-Brauerei AG, Dortmund, gemacht, die sich in den vergangenen Jahren, getragen von der Durstwelle im Revier, zielstrebig zur größten Brauerei des europäischen Kontinents entwickelt hat. Der Bierausstoß dieser Dortmunder Braustätte erreichte in 1958 rund 1,4 (1,2) Mill. hl. Die Zuwachsrate von 10,1 v. H. lag nicht nur über dem Bundesdurchschnitt (5,3 v. H.), sondern ebenfalls über dem Zuwachsdurchschnitt der Brauereien Nordrhein-Westfalens und der Dortmunder Biererzeuger (9,4 v. H.). In ihrem Geschäftsbericht stellt die Verwaltung fest, daß die „anhaltend verbesserten Einkommensverhältnisse“ und die „Güte und Beliebtheit des Dortmunder Union-Bieres“ die Voraussetzungen für das Ausstoßergebnis gewesen seien. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich der Anteil des Flaschenbieres am Gesamtausstoß wiederum auf 46,7 (46) v. H. der Produktion erhöht. Aber die Faßbiersteigerung hat erstmals wieder mit dem Flaschenbier fast Schritt gehalten. Eine sinnvolle Beschränkung der Neukonzessionen im Gaststättengewerbe wird weiterhin als notwendig erachtet. Bei der Gewährung von Darlehen zur Errichtung neuer Gaststätten legt die Dortmunder Union-Brauerei „besonders strenge Maßstäbe“ an.

Das ausgezeichnete wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsjahres 1958, für das erstmalig der Umsatz mit 121,1 (110) Mill. DM ausgewiesen wird, hat eine Stärkung der Finanzkraft, eine Vergrößerung der Kapazität und eine optimistische Zukunftsplanung ermöglicht. Die Aktionäre des Unternehmens können ebenfalls mit der Entwicklung recht zufrieden sein. Die Verwaltung schlägt eine Didivende von 15 (12) v. H. auf das Grundkapital von 22,5 Mill. DM vor. Darüber hinaus erfreut eine Sonderausschüttung von 2 v. H. aus dem noch abzulösenden Anleihestock- und Treuhandvermögen das Herz der Aktionäre, die allerdings auch mit der jahrelang konstanten zwölfprozentigen Dividende in den letzten Jahren mehr für die Substanzanreicherung des Unternehmens getan haben, als ihnen selber lieb war. Neben dem Spitzensatz von 17 v. H. für das Geschäftsjahr 1958 können die DUB-Aktionäre nunmehr aber auch eine weitere ansehnliche Kurssteigerung buchen. Die Dortmunder Union-Aktie ist seit dem 1. Januar 1958 von 351 v. H. auf über 750 v. H. in den letzten Tagen geklettert. Der Hauptversammlung am 20. Mai wird vorgeschlagen, das Kapital um 7,5 auf 30 Mill. DM zu erhöhen; dabei sollen die jungen Aktien im Verhältnis 3 : 1 bei einem Ausgabekurs von 250 v. H. ausgegeben werden und für das halbe Geschäftsjahr 1959 dividendenberechtigt sein. nmn.