Hinter dem kleinen Schild „Achtung, Sie verlassen jetzt West-Berlin“ beginnt Stille. Vor dem Tor wird die Grenze durch zwei Arten von Straßenlaternen markiert. Hier schwingt ein grüner Peitschenmast, dort stemmt sich senkrecht und grau ein kompakter Ständer mit wuchtigen runden Lampen in die Straße. Sechs Scheinwerfer sind auf die geriffelten Säulen gerichtet. Oben stürmt die Quadriga. Zu beiden Seiten staken Fahnen in den Himmel. Links flattert knallendes Rot vor abgenagten Mauerresten. Hinter dem Tor liegt verödet der Pariser Platz, von Stiefmütterchen und ausgehöhlten Häusern umrahmt. Ein Autobus vergießt photographierende Touristen. In dem aufgeräumten Trümmerplatz ein Schild, trübe Farben: „Hotel Adlon.“ Ein Hauch von Grün ist vor die unbewohnten Mauern gespannt.