Erfolgversprechende Zusammenarbeit mit Riedel – de Haën

Die Cassella Farbwerke Mainkur AG in Frankfurt a. M., die vierte und kleinste Nachfolgegesellschaft der IG-Farbenindustrie, ist wieder in das ruhige Fahrwasser der sachlichen Arbeit zurückgekehrt. Ihre Eigentumsverhältnisse sind geklärt. Jede der drei großen Nachfolgegesellschaften hat mehr als 25 v. H. an Cassella-Kapital erworben. Von ihnen kann daher niemand allein den maßgebenden Einfluß auf das Unternehmen ausüben. Damit ist andererseits auch die Stellung von Cassella innerhalb der deutschen Chemiewirtschaft gefestigt. Ihr Hauptfundament ist nach wie vor das Geschäft in Farben und Textilhilfsmitteln. Im Augenblick ist das nicht günstig. Die Welttextilkrise blieb nicht ohne Einfluß.

Die Umsätze im In- und Auslandsgeschäft haben die vorjährige respektable Höhe nicht wieder erreicht; es scheint aber, daß die Abwärtsentwicklung nunmehr ihr Ende gefunden hat und daß sich die Verhältnisse wieder zum Besseren wenden. Die bisherigen Ergebnisse des laufenden Geschäftsjahres lassen dies zuversichtlich erwarten. Hiervon abgesehen, bleibt die Tatsache jedoch bestehen, daß das Geschäft in den klassischen Anilinfarben an Reiz verloren hat, weil heute in aller Welt Farbstoffindustrien geschaffen werden. Den Ausgleich hofft man in Mainkur mit neuen Farben und neuen Textilhilfsmitteln zu finden. Forschung und technische Weiterentwicklung bilden die Voraussetzung dafür, daß das Unternehmen seine Spitzenstellung bewahrt. Sehr viel verspricht sich Cassella von seiner Zusammenarbeit mit Riedel-de Haën, von der sie nunmehr 67 v. H des Stammkapitals erworben hat. Die beiden Unternehmen gehen eng zusammen; ihre Fabrikationsbereiche werden neu geordnet, wobei auf Riedel-de Haën hauptsächlich Pharmazeutika und Feinchemikalien entfallen werden. Zählt man den Umsatz beider Unternehmen zusammen, wofür künftig wohl eine wirtschaftliche Berechtigung vorliegen wird, dann zeigt sich, daß bei Cassella nur noch etwa 30 v. H. des Umsatzes auf das Farbengeschäft fallen.

Trotz des rückläufigen Umsatzes und der kleiner gewordenen Rohüberschüsse war das Gesamtergebnis des Jahres 1958 recht gut, zumal die Zahlungen von an den Ertrag gebundenen Steuern wieder auf eine normale Höhe zurückgegangen sind. 1958 mußte noch mehr als das Doppelte an Steuern, nämlich über 11 Mill. DM bezahlt werden. (Es waren Nachzahlungen in Höhe von 2,6 Mill. DM fällig; weiterhin kommen jetzt die Körperschaftsteuerersparnisse zum Tragen und schließlich wurden 1957 die Sozialeinrichtungen aus versteuerten Gewinnen den Notwendigkeiten angepaßt.) Die so wieder normalisierte Ertragsrechnung für 1958 weist einen Reingewinn von 4,8 Mill. DM auf, der es erlaubt, auf das Grundkapital eine Dividende von 14 v. H. (gegenüber 11 v. H. in 1957) zu zahlen. W. R.