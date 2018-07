Inhalt Seite 1 — Das Taugenichts zwischen Ost und West Seite 2 Auf einer Seite lesen

]Jach der Lektüre von Eichendorffs "Aus dem L Leben eines Taugenichts" erhebt sich cie Frage, ob diese Geschichte uns heute noch etwas zu sagen habe.

Da zieht ein junger Mensch, ein Landstreicher, ein Taugenichts eben, singend und fiedelnd, unbekümmert und sorglos in die Welt hinaus, erlebt allerlei Abenteuer und kehrt schließlich zu der geliebten Frau zurück. Als Motto könnte über dem Ganzen stehen: "Sehet die Lilien auf dem Felde " " Mir war es wie ein ewiger Sonntag im Gernü ", sagt der Taugenichts selber von sich. Es fehlt in diesem Leben alles Schwere, alle Tragik des menschlichen Daseins, wie sie uns die modernen Dichter so gerne schildern. So schön, so voller echter Poesie diese Geschichte des Taugenichts auch ist, was, so fragen wir uns also, kann sie uns heute noch bedeuten? Diese Geschichte kann uns nicht helfen, uns in der Welt, in der wir leben, zurechtzufinden, uns klarzuwerden über unsere Lage, Antwort zu geben auf bedrängende Fragen. Wir leben eben nicht mehr im Zeitalter der Postkutsche. Die Gestalten und Geschehnisse im "Taugenich:s" werden daher als Ausdruck einer märchenhaften, weltfremden Verträumtheit verstanden, der Sehnsucht nach der guten alten Zeit entsprungen. Eine neue Variante in dieser Interpretation findet sich in der marxistischen Literaturkritik. Auch ihr prominentester Vertreter, Georg Lukacs, befaßt sich mit Eichendorff und seinem "Taugenichts".

Diese Kritik vertritt also auch die Anschauung, daß das Wesen der Eichendorffschen Dichtung ihre Weltferne, ihre Verträumtheit sei, die sie zu einer Art Begleitmusik für das wirkliche Leben machten.

= Die marxistische Kritik geht nun aber eir en Schritt über die auch sonst durchaus übliche Kritik hinaus, indem sie fragt, wie es denn wohl eigentlich in der Dichtung Eichendorffs zu der seelischen Atmosphäre der Sehnsucht, Lebensferne und Weltflucht komme.

Für. Lukacs besteht der eigentümliche Reiz der Geschichte in der verschwiegenen Melancholie, die den ganzen "Taugenichts" durchziehe. Diese Melancholie habe Eichendorff dichterisch gestaltet. Sie hänge zusammen mit den allgemeinen Zeitverhältnissen, in denen Eichendorff lebte. Es ist die Zeit, der beginnenden Industrialisierung, also auch der kapitalistischen Wirtschaftsordnung mit all ihren üblen Begleiterscheinungen. Eichendorff steht, nach der Meinung dieser marxistischen Literaturkritik, in Opposition zu der sich bildenden bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft. Er sehnt sich aus dem modern bürgerlichen Lehen heraus und zurück in die vorkapitalistische Zeit. Und das sei die Ursache der erwähnten Melancholie.

Der "Taugenichts" stellt demnach eine antikapitalistische Opposition dar, ein allgemeines Gefühl des Unbehagens an den Zeitverhältnissen. Diese Opposition sei noch verworren und anklar, da Eichendorff sich noch nicht der Erkenntnisse des historischen Materialismus bediente und deshalb noch nicht die eigentliche Ursache seiner Unzufriedenheit klar erkennen konnte. Sonst hätte er gewußt, daß seine eigene Dichtung nur die jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse widerspiegele, also darin ihren Ursprung habe. Soweit die marxistische Kritik. Sie ist keine eigentlich ästhetische, sondern politische Interpretation. Es ist nun keine Frage, daß die marxisti , sehe Interpretation uns den "Taugenichts" verständlicher machen kann als die rein ästhetische, welche den Dichter immer nur wieder als den großen Lyriker rühmt und demgemäß auch den Wert seiner Dichtung im rein Lyrischen sieht. Die marxistische Kritik hat den Vorzug, daß sie dem Verständnis des Dichters dadurch näherzukommen sucht, daß sie sein Verhältnis zu der Zeit, iir der er lebte, untersucht. Und das ist wohl der richtige Ansatzpunkt, um zu einem neuen, besseren Verständnis des Dichters zu kommen; und uni zu zeigen, daß Eichendorff uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Die Frage ist nur, ob die marxistische Interpretation uns durch diese neue Methode das richtigere Verständnis des Dichters vermittelt hatDas ist zu bezweifeln. Wir wissen, daß Eichendorff sich lebhaft mit allen Dingen des öffentlichen Lebens auseinandersetzte und daß diese Auseinandersetzungen ihren Niederschlag in seinen Dichtungen fanden. Die marxistische Interpretation behauptet nun, das Verhältnis Eichendorffs zu seiner Zeit, wie es im "Taugenichts" zum Ausdruck kommt, mußte die Form einer "verworrenen Opposition" haben. Anscheinend soll hier die Richtigkeit einer marxistischen Theorie bewiesen werden, wonach das Werk des Dichters sozusagen mit Naturnotwendigkeit gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse widerspiegelt.

Eichendorff wird also zu einem, wenn auch unbewußten, Antikapitalisten gestempelt. Diese Beweisführung wirkt gewaltsam und einseitig. Sicher finden auch die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse einer Zeit ihren Niederschlag im Werk des Dichters. Aber alle Dichtung in eine derartige Abhängigkeit von den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen zu bringen, bedeutet Vereinfachung und Verengung.