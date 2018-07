Inhalt Seite 1 — Denkwürdige Taten auf 64 Feldern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach.

Ungeachtet des Einwandes, der mit halber Berechtigung in der Luft liegt: Schachliteratur gehöre in den Sport- und nicht in den Literaturteil, berufen wir uns doch auf die reizvolle Misch-Natur des Schachs zwischen Kunst und Spiel und möchten dem Kenner und Liebhaber dieser Disziplin drei Partien-Sammlungen anzeigen, die zugleich drei Großmeister-Biographien darstellen –

Kurt Richter: „Carl Carls und die Bremer Partie“; 113 S., 7,80 DM;

Esmo Ridala: „Paul Keres’ Turniere, Taten und Erfolge“; 116 S., 8,80 DM;

Edmund Budrich und Dietmar Schulte: „Das war Klaus Junge“; 97 S., 6,80 DM; alle im Walter de Gruyter Verlag, Berlin.

Es sind dies drei denkwürdige Bücher, in denen jeweils ein Maß von Spannung, Scharfsinn und Phantasie geborgen ist, mit dem sich kaum irgendein Roman der erzählenden Literatur vergleichen läßt.

Zunächst bedeutet es für den Kenner eine hohe Genugtuung, daß endlich die Leistungen Klaus Junges gesammelt worden sind, der mit 15, 16 Jahren die deutsche Schachwelt durch sein geniales Spiel verblüffte, mit 18 als internationaler Großmeister gelten durfte und von Aljechin als kommender Weltmeister bezeichnet wurde, und der als eines der letzten Opfer des Monstrums, 21 Jahre alt, am 27. April 1945 in der Lüneburger Heide fiel. Die Bitterkeit dieses Ereignisses namentlich für die deutsche Schachwelt liegt darin, daß ihr ein ganz einzigartiges Phänomen von Kraft und Begabung geraubt wurde, in früher Jugend die einzige Persönlichkeit, die dazu berufen war, den absoluten Vorrang der slawischen Spieler zu brechen.