Bei der Continental Gummi-Werke AG, Hannover, ergibt sich nach Vornahme der erforderlichen Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen sowie der Zuweisung von 4,21 Mill. DM an die offenen Rücklagen unter Berücksichtigung der Herabsetzung des Körperschaftsteuersatzes für ausgeschüttete Gewinne ein Reingewinn, der die Verteilung von 15 v. H. auf das erhöhte Aktienkapital (110,5 Mill.) ermöglicht; im Vorjahr betrug die Dividende 12 v. H. auf 88,4 Mill. Gegenüber dem Vorjahr stieg die umgesetzte Menge um 10,4 v. H., der Wertumsatz um 8,2 v. H. Die allgemeine Konjunkturentwicklung berechtigt zu der Annahme, daß die Gesellschaft auch in den kommenden Monaten mit einem lebhaften Geschäft rechnen kann.

Die Rheinischen Stahlwerke, Essen, schlagen ihrer Hauptversammlung am 17. Juli in Essen vor, eine Dividende von wieder 11 (11 )v. H. auf das Grundkapital von 370 Mill. DM auszuschütten. Danach haben sich die Börsengerüchte, die von einem zusätzlich zur Dividende zu verteilenden Bonus wissen wollten, nicht bewahrheitet. Auch Rheinstahl gehört damit zu dem Gros der Montanunternehmen, das an der Vorjahrsdividende festhält.

Die Mannesmann AG, Düsseldorf, teilt ihren Aktionären in der neuesten Ausgabe der „Rohrpost“ mit, daß der Kundenumsatz des Konzerns um 6 v. H., also auf 2,6 (2,8) Mrd. DM im Geschäftsjahr 1958 zurückgegangen ist. Der Rückgang traf das Unternehmen hauptsächlich im Exportgeschäft, und zwar vor allem beim Export von Röhren. Die Beibehaltung der Dividende von 10 (10) v. H. wird, wie die „Rohrpost“ mitteilt, weitgehend mit den Erträgen aus der Weiterverarbeitung ermöglicht.

Die Demag-AG, Duisburg, schlägt ihrer am 18. Juni stattfindenden Hauptversammlung vor, eine Dividende von 12 (10) v.H. auf das dividendenberechtigte Kapital von 84 Mill. DM zu verteilen. Das Geschäftsergebnis in 1958 wird als befriedigend bezeichnet, obwohl sich der Bruttoumsatz im Konzern um 9 v. H. auf 746 Mill. DM verringert hat. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Verwaltung damit, den Umsatz von 1958 halten zu können, da der vorhandene Auftragsbestand in den meisten Sparten für 1959 noch ausreicht. Dreiviertel des Bestandes sind Exportaufträge.