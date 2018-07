Was ist Ersterwerb?

Es heißt, daß der Ersterwerb von Wertpapieren unter die Bestimmungen des Sparprämiengesetzes fällt.

Ich habe durch die hiesige Sparkasse „Anleihe der Deutschen Bundesbahn von 1959“ erworben, aber man sagt mir, es sei kein Ersterwerb und könne nicht steuerbegünstigt gespart werden. Von 1959 und am 15. 4. erworben und dann kein Ersterwerb!

Was muß man beachten, um Papiere zu erwerben, die steuerbegünstigt gespart werden können. Bitte, beantworten Sie mir diese Fragen.

H. P., Homberg

Antwort: Ihr Erstaunen über die Antwort der Sparkasse ist begreiflich – und doch wird die Antwort der Sparkasse richtig sein. Ersterwerb eines festverzinslichen Wertpapiers liegt nur dann vor, wenn es bei der Emission „gezeichnet“ worden ist. Wenn Sie also eine Zeichnungsaufforderung für eine Anleihe lesen und Sie fordern dann bei Ihrem Kreditinstitut von dieser Anleihe einen bestimmten Betrag an, dann handelt es sich um einen Ersterwerb, sofern das Institut Stücke der Anleihe vorrätig hat. Muß die Sparkasse jedoch die Stücke erst über die Börse, also aus zweiter Hand kaufen, dann ist es eben kein Ersterwerb mehr. Auf diese Weise gekaufte Stücke kommen für das Sparprämiengesetz nicht in Frage.

Um allen Mißverständnissen aus dem Wege zu gehen, sollte man ausdrücklich sagen, wenn Wertpapiere unter Anwendung des Sparprämiengesetzes gekauft werden sollen. Dann wird jedes Kreditinstitut schon für die richtigen Papiere sorgen.