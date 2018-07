Auf der römischen Piazza di Siena, wohl dem schönsten Turnierplatz der Welt, fand die Generalprobe für die Reiterkämpfe der nächstjährigen Olympischen Spiele statt. Die besten Reiter aus zwölf Ländern stritten um die Palme des Sieges. Neben den Amerikanern, die den begehrten Preis der Nationen gewannen, und den Italienern, die auf heimischem Boden besonders erfolgreich waren, brillierten vornehmlich auch die deutschen Reiter. So gewann H. G. Winkler den Großen Preis von Rom. Doch ungetrübter Freude kann man sich nach dieser exklusiven Reiterschau leider nicht hingeben; denn auch der Reitsport scheint sich allmählich auf eine sehr verhängnisvolle Bahn zu begeben, so etwa wie der Skisport, der in technischer Hinsicht immer größere und gefährlichere Anforderungen an die Spitzenklasse unserer Hochleistungssportler stellt. Die Todesstürze und schweren Verletzungen einiger der international bekanntesten Slalom- und Abfahrtsläufer im letzten Winter scheinen kein Warnzeichen für die anderen Sportsleute gewesen zu sein.

Was für die Skiläufer die Abfahrtspisten sind, die immer raffinierter und lebensbedrohender werden, sind für die Reiter die Hindernisse, die von Jahr zu Jahr klobiger und verzwickter werden. Im Großen Preis von Rom war es ein sogenannter Oxer, eine überaus schwierige dreifache Kombination, von der das einhellige Urteil gelautet hat, daß mit ihr nun wirklich die Grenze des Möglichen überschritten wurde. Von neunundvierzig Startern fielen allein an diesem Sprung nicht weniger als einundzwanzig Reiter aus, darunter eine nicht geringe Anzahl der unumstritten tüchtigsten Könner. Ein ungarisches Pferd kam so unglücklich zu Fall, daß es getötet werden mußte, und Fritz Thiedemanns alter und eigentlich unverwüstlicher „Meteor“ zog sich beim Sturz eine so schwere Schulterprellung zu, daß er im Großen Preis der Nationen nicht eingesetzt werden konnte und wahrscheinlich noch länger pausieren muß. Wenn man schon auf die Reiter keine Rücksicht mehr nehmen zu müssen glaubt, sollte man wenigstens an die Pferde denken, die sich ergeben ihn ihr schweres Los fügen müssen. W. F. Kleffel