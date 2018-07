Zum Programm der Deutschen Bundesbahn gehört die Stillegung unrentabler Nebenstrecken. Vorstand und Verwaltungsrat sind sich darin einig, daß zunächst 900 km, die sich als Verluststrecken erwiesen haben, abgebaut werden sollen. Zu diesen Nebenstrecken zählt auch die Eisenbahnverbindung Marktoberdorf – Roßhaupten – Lechbruck im Allgäu. Sie ist mit 22 km die längste der fünf schwäbischen Nebenbahnlinien, deren Betrieb sich nicht mehr rentiert. Dem Landrat von Füssen leuchtet es nicht ein, warum aus übergeordnetenGesichtspunkten heraus gerade diese Bahnlinie geopfert werden soll. Er weiß offensichtlich nicht, daß über 15 000 Gemeinden in Westdeutschland über keinen Bahnanschluß verfügen und trotzdem dank der Motorisierung nicht von der Welt abgeschnitten sind.

Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm kam nach Füssen, um – wie man meinen sollte – Verständnis für die notwendigen Maßnahmen der Bundesbahn zu wecken. Weit gefehlt! Er erklärte vielmehr in einem öffentlichen Gespräch, daß er gar nicht dafür sei, daß die Nebenlinien abgebaut werden; denn es wäre ja durchaus möglich, daß man bald mehr Millionen in die Straßen stecken müsse, als die weitere Unterhaltung der Bahnverbindung erfordert hätte. Er gab den zuständigen kommunalen Behörden überdies den Tip, sich eine Übersicht über die im Landkreis notwendigen Straßenbaukosten zu verschaffen und dann der Bahn ein entsprechendes Angebot zu machen. Seine Ausführungen gipfelten in der Feststellung, daß die Bundesbahn trotz ihrer Verluste ein volkswirtschaftlicher Aktivposten, der Lastkraftwagenverkehr dagegen ein volkswirtschaftliches Verlustgeschäft sei, wenn man die Unterhaltungskosten für die Straßen in die Betrachtung mit einbezöge.

Der Verkehrsminister scheint die Statistiken nicht zu kennen, die in seinem eigenen Hause geführt werden. Danach standen Ende 1958 einem stagnierenden Lkw- und Anhängerbestand von nur 947 000 Einheiten über 7,2 Millionen andere Fahrzeuge gegenüber, deren Anteil auch im laufenden Jahr von Tag zu Tag größer wird. Diese ständig wachsende Motorisierungwelle würde auch dann zur Modernisierung und Erweiterung des vernachlässigten deutschen Straßennetzes zwingen, wenn der gesamte Lkw-Verkehr eingestellt würde. Gerade das Allgäu als beliebtes Zentrum des Fremdenverkehrs bietet in dieser Hinsicht während der Reisesaison den besten Anschauungsunterricht.

Dr. Seebohm hat nicht immer so argumentiert wie in Füssen. Vor anderen Gremien hat er sich wiederholt für die Rationalisierungspläne der Bundesbahn eingesetzt und auch die Möglichkeiten einer besseren Zusammenarbeit zwischen Bahn und Kraftwagen im Rahmen der Stillegung von Eisenbahnnebenstrecken nicht geleugnet. Der Bundesverkehrsminister ist ein erstaunlich wandlungsfähiger Mann. Kl.