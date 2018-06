Ein ruhiger Wahlkampf, eine ruhige Wahl. Dann eine Nacht echter Erregung. Erregung im großen Saal der Hauptwahlbehörde im Innenministerium, wo die Mandatsverteilung und die Stimmenzahl in Leuchtzahlen aufscheinen, Erregung im Hauptquartier der konservativen ÖVP, in der Kärntnerstraße; Erregung in der sozialistischen Zentrale in der Löwelstraße, bei den Menschen auf der Straße, in Kaffeehäusern, in Bars.