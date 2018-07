Es geht um die künftige Gesellschaftsform der Hermann Meyer & Co. AG, Berlin. Das seit 70 Jahren bestehende Unternehmen begann einst in der Rechtsform der OHG als kleine Spirituosenfabrik und Weinhandlung mit wenigen Filialen „rund um den Schornstein“. In der ersten Phase des letzten Krieges, im Jahr 1941, hatte die um die Jahrhundertwende in eine AG umgewandelte Gesellschaft mit einem Netz von nicht weniger als 631 Filialgeschäften in ganz Berlin, die in wachsendem Umfang auch den Lebensmittelhandel betrieben, ihre größte Ausdehnung erlangt. Durch Krieg und Spaltung Berlins gingen große Teile des Besitzes verloren. Heute zählt Hermann Meyer & Co. zu den größten deutschen Spirituosenfabriken und Weinhandlungen und beliefert außer dem eigenen Netz von 139 Geschäften eine Kette von etwa 1200 weiteren Einzelhandelsgeschäften Berlins mit seinen Erzeugnissen.

Bis 1956 besaß die Central-Geschäftsstelle Georg Hirsch, München, rd. 94 v. H. des inzwischen auf 4 Mill. DM angewachsenen Aktienkapitals, der Rest befand sich, z. T. schon seit Jahrzehnten, in den Händen von Kleinaktionären, die sich dem Unternehmen so verbunden fühlten, daß seit Jahren nur wenige hundert DM Meyer-Aktien in der Börse umgingen und angesichts der Marktenge einen Kurs von zuletzt 236 v. H. erzielten, der zwar nicht ganz der jetzigen Substanz entsprechen mag, aber die Aussichten des tatkräftig, geschickt und erfolgreich wiederaufgebauten Unternehmens angemessen eskomptiert. Im Zusammenhang mit der aus unerfreulichem Anlaß notwendigen Neuordnung des Hirsch-Konzerns, im dessen Veranlassung Meyer nicht nur in München eine gleichnamige Vertriebs-GmbH, sondern über das Bundesgebiet verstreut eine eigene Vertriebsorganisation aufgebaut hatte, erwarb damals ein Berliner Bankenkonsortium zu etwa gleichen Teilen das große Meyer-Paket. Bald tauchten – von den Banken selbstverständlich dementierte – Versionen auf, diese Lösung sei nur interimistisch. Sie fanden schon anläßlich der vorjährigen HV einige Nahrung, als die Meyer-Geschäftsführung trotz ihrer seit Jahren günstigen Berichte über das wachsende Umsatzvolumen im Bundesgebiet überraschend bekanntgab, sie habe das plötzlich als „unrentabel“ bezeichnete westdeutsche Geschäft aufgegeben, die Münchener GmbH „an eine westdeutsche Handelsgesellschaft“ verkauft und ihre eigene Vertriebsorganisation aufgelöst. Bemerkenswert erschien den Beobachtern seinerzeit ferner, daß die Mehrleitsaktionäre, also die Banken, trotz des günstigen Geschäftsverlaufs auf eine Dividende verzichteten, während an die Minderheitsaktionäre 9 v. H. Gewinn ausgeschüttet wurde. Gewisse personelle Vorgänge im Meyer-Aufsichtsrat und im Aufsichtsrat der Berliner Kindl Brauer AG, deren Verwandtschaft mit der Oetker-Gruppe kein Geheimnis ist, verdichteten die im Vorjahr zwar nicht bestätigte, aber auch nicht widerlegte Vermutung, der nicht nur in der deutschen Nahrungsmittelindustrie expansive Bielefelder Konzern befinde sich im Meyer-Engagement. Die auf der vorjährigen Hauptversammlung vom Vertreter der Schutzvereinigung für den Wertpapierbesitz gestellte Frage, ob in absehbarer Zeit eine „Ausbootung“ und Abfindung der Minderheitsaktionäre beabsichtigt sei, wurde vom Vorsitzer strikt verneint.

Jetzt legt die Hermann Meyer & Co. AG zusammen mit dem Geschäftsbericht für 1958, der wieder einige kräftige Schritte zur Konsolidierung und Stärkung erkennen läßt, den Minderheitsaktionären nicht nur das in seiner Höhe von 250 v. H. nicht zu beanstandende Abfindungsangebot, sondern der auf den 27. Mai 1959 einberufenen HV auch den Antrag, die Gesellschaft rückwirkend vom Beginn d. J. an in eine KG und damit in eine nicht mehr publikationspflichtige Gesellschaftsform umzuwandeln. Zu diesem Zweck ist, wie man jetzt erfährt, um die Jahreswende bereits eine KG gegründet worden, deren persönlich haftende Gesellschafter die beiden Meyer-Vorstandsmitglieder und deren Kommanditistin eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Frankfurter Bank, die Orion-Handels-GmbH, Frankfurt, ist, „die ihre Kommanditeinlage für eine Gruppe von Geschäftsfreunden hält“. Gleichzeitig erfährt man, daß die gleiche Orion-Handels-GmbH die Münchener Meyer-GmbH erworben hatte, dazu das Recht zur Weiterführung des Namens und die Verpflichtung, ihre Weine und Spirituosen weiter von Meyer aus Berlin zu beziehen. Im Vorjahr war jedoch „irrtümlich“ von der Aufgabe des gesamten westdeutschen Geschäftes des Berliner Unternehmens gesprochen worden. Der Beobachter soll heute ferner glauben, zum Zeitpunkt dieser Transaktion sei an die jetzige Lösung nicht im entferntesten gedacht worden, und im vergangenen Mai habe der (der Oetker-Gruppe nahestehende) AR-Vorsitzer auf der HV davon ebenfalls noch nichts gewußt...

Es geht hier nicht um die Frage, ob die Minderheitsaktionäre durch das Abfindungsangebot materiell benachteiligt werden. Das ist zweifellos nicht der Fall. Es geht aber hier um die Frage, ob es wirklich nötig ist, daß man den Kleinaktionären und auch der Öffentlichkeit mit treuherzigem Blick Dinge erzählt, die sich hinterher als unzutreffend erweisen. Gewiß, bei großen Börsentransaktionen spielt das „halbwahre“ Dementi eine große Rolle. Niemand wird vorzeitig zugeben, daß er hier oder dort eine Mehrheit in dieser oder jener Gesellschaft anstrebt, denn das macht den Preis erfahrungsgemäß teuer. Dafür wird man Verständnis haben müssen. Aber andererseits müssen sich auch jene Gruppen, die ihre Konzerne in den vergangenen Jahren durch geschickte Käufe von Aktienpaketen „abgerundet“ haben, damit abfinden, daß ihre Dementis an Gewicht verloren haben. Sie haben ganz einfach ihr Dementi-Konto überzogen. gns.