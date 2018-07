Die Frau hatte den Mann gleich vor den Transport der Ziege mit dem Fahrrad gewarnt. Sie sagte, sie kenne die Ziegen. Aber er hatte nur gelacht und gesagt: eine Ziege sei kein Elefant, und er werde schon mit ihr fertig werden.

Also kamen der Mann, das Kind, die Ziege und das Fahrrad zusammen über die Landstraße. Es war ein friedliches, ein idyllisches Bild. Der Mann führte das Rad, auf dem das Kind saß, und zog die Ziege am Strick hinterher – soweit war alles in Ordnung.

Die Maler der alten Schule gaben ihren Teufeln zum Schmuck Ziegenhörner. Das wird wohl seinen Grund gehabt haben; denn die alten Maler waren nachdenklicheLeute und taten nichts ohne Grund.

Diese Ziege trug ihre schwarze Seele nach innen gekehrt, von außen war sie schneeweiß, sah fromm geradeaus, wobei sie nur ganz wenig nach links und rechts schielte, und sagte ab und zu ganz sanft: „Mäh!“

Plötzlich kam ein Auto des Weges. Es fuhr sehr vorsichtig und – hielt sich weit nach links, um die Idylle vor sich nicht zu stören. Der Mann sagte beruhigend: „Hohoho!“ – was zur Ziege gemeint war.

Dieses Auto jedoch kam der Ziege gerade recht. Sie war so lange fromm gewesen, daß ihr die Sanftmut geradezu zum Halse heraushing.

Sie nahm also ihren Vorteil wahr, stieg kerzengerade in die Luft wie ein Lipizzaner und tanzte auf den Hinterbeinen herum.