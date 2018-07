Inhalt Seite 1 — Schlaf aus Protest Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Krüger

Wer das Leben aus der Schlafperspektive betrachtet, kann die Menschen in Leicht- und Schwerschläfer einteilen. Beide Gattungen haben ihre Vor- und Nachteile, weil die einen auch dann leicht einschlafen, wenn sie eigentlich vach bleiben wollen, während andere den wohlverdienten Schlummer mühsam erkämpfen müssen.

Sie beneiden die Schlafreichen nicht nur in der Nacht, wenn sie selber aus Unmut über den fliehenden Schlaf immer wacher werden, sie bewundern diese Bevorzugten auch bei öffentlichen Veranstaltungen, wenn sie aus Protest gegen einen langweiligen Abend sanft in tiefen Schlaf fallen, aus dem sie erst – das Klingelzeichen weckt.

Es ist nützlich zu beobachten, wie die Zuschauer auf einen matten Theaterabend reagieren, wenn es auch den begabtesten Schauspielern nicht gelingen will, ein undramatisches Stück lebendig zu machen. Sobald die Schlafbegabten spitz haben, daß die Handlung dauernd um einen toten Punkt kreist und daß sie nichts profitieren, wenn sie ihre Augen angestrengt offenhalten, begeben sie sich aus Protest zur Ruhe. Wohl könnten sie auch aufstehen und unter unwilligem Gemurmel das Theater verlassen, um es sich zu Hause gemütlich zu machen. Aber als wohlerzogene Menschen scheuen sie jedes unliebsame Aufsehen und bleiben in ihrem Sessel sitzen, den sie laut Vertrag für diese Vorstellung gemietet haben. Ihr stummer Protest – sofern sie sich nicht zu Schnarchlauten hinreißen lassen – wiegt schwerer und wirkt massiger, als wenn sie fortgehen würden.

Jetzt aber können es die Schauspieler, die Bühnenarbeiter und Beleuchter merken, daß sich im Parkett eine schlafende Opposition breitmacht, die den Reinfall des Stückes besiegelt. So fein geht es im Leben zu, daß auch ein stiller Schlummer ausreicht, um einem verunglückten Dichter den gebührenden Denkzettel für seine langatmigen Ergüsse zu geben. Es nützt dem Autor nichts, wenn die Schauspieler sich die Seele aus dem Leibe stöhnen, wenn das Bühnenbild magisch wetterleuchtet, wenn er selber hinter den Kulissen seine feinnervigen Hände ringt und seine Dialoge mitbuchstabiert – der Schlaf im Parkett trifft ihn tödlicher als jedes höhnische Pfeifkonzert im dritten Rang.

Man staunt, wie die gelangweilten Besucher sich mit dem umgekehrten Zweck des Abends abfinden, aus der Enttäuschung eine Tugend machen. Sie denken vielleicht noch an ihr Tagewerk, an empfangene oder geplante Briefe, an Einkäufe oder Verabredungen, an genossene Delikatessen oder an ihre nächste Urlaubsreise, bis auch dieses Umherschweifen den liebreich nahenden Schlummer nicht mehr aufhalten kann.

Ein älteres Ehepaar macht es sich bequem, kuschelt sich aneinander, seufzt ein wenig und schläft selig ein. Ein beleibter Herr, der allein gekommen ist, nickt vornüber und fällt mit seiner Stirn gegen den Hals einer rotblonden Schönheit, die ebenfalls mit dem Schlaf ringt und sich beschwert, weil der Stoß sie benachteiligt.