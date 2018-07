H. K., Mailand

N ach ziemlich vernichtenden Kritiken, die Tsche-

chows „Platonov“ in Deutschland und Österreich hatte, waren wir auf die Bearbeitung und Inszenierung Giorgio Strehlen im Piccolo Teatro von Mailand doppelt gespannt.

Nach der Aufführung blieb nur die Frage: Ist ein Stück wirklich schwach, wenn die Zuschauer fünf volle Stunden, von 21 Uhr bis 2 Uhr nachts, aushalten, ohne recht zu merken, wie die Zeit vergeht.

Dieses Jugendwerk ist in jeder Phase bereits ein echter Tschechow, vielschichtiges und vielgesichtiges Abbild des russischen fin de siècle und in der Essenz nicht weniger „modern“ als ein Ionesco. Die „slogans“ der Angst, des Ausgeliefertseins an die Dürre und Ausweglosigkeit einer Epoche haben sich geändert, nicht aber das Grundgefühl, das die Figuren bei Tschechow umtreibt wie die in den Stücken unserer Gegenwartsdramatiker.

In diesem Stück, das erst 1920 ohne Titel im Nachlaß des Dichters entdeckt wurde, klingen schon alle Themen an, die später einzeln in den „Drei Schwestern“, in der „Möwe“ oder im „Kirschgarten“ beabsichtigt worden sind. Französische, deutsche, italienische und russische Theater brachten es in den letzten Jahren heraus, jedes mit einem selbstgeschneiderten Titel („Don Giovanni“, „Der verrückte Platonov“, „Platonov und seine Geliebten“).

Das Piccolo Teatro entschied sich für „Platonov und andere“. Das heißt: Platonov ist keine Einzelerscheinung, genausowenig wie die Gestalten, die mit ihm den makabren Reigen der Lebenshungrigen tanzen. Er ist einer von Millionen und aber Millionen, die mehr wollen, als sie schaffen können, und die daran zugrunde gehen!

Entscheidend für den Mailänder Erfolg war Giorgio Strehlers sensible und präzise Bearbeitung des Textes. Wahrscheinlich wird er sich jetzt nach der Premiere noch zu etlichen Strichen entschließen müssen; einige Monologe und Dialoge verlieren wohl wenig an Aussagekraft, wenn sie gekürzt werden.