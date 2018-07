Inhalt Seite 1 — Sturm und Feuer bezeichnen das Wesen des Geistes Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Wir geben hier Professor Dr. Ernst Steinbach das Wort, dem Tübinger Ordinarius für Religionsphilosophie und Sozialethik, zugleich Direktor des Universitäts-Instituts für christliche Gesellschaftslehre. Professor Steinbach, Mitherausgeber der Zeitschrift für Theologie und Kirche, hat sich viele Freunde und auch einige Gegner dadurch gewonnen, daß er immer bereit ist, Identitäten zu finden zwischen einer alltäglichen Welt der Wirklichkeit und einer christlichen Welt des Geistes; immer bereit daher auch: einzubeziehen, was ihm gut und wertvoll scheint. Wodurch sich denn, beispielsweise, Thomas Mann oder Friedrich Nietzsche auf einmal in einer Umgebung finden, die den ironische skeptischen Romancier und den philosophischen Verkünder des Antichrist einigermaßen erstaunt hätte.

Warum feiern wir Pfingsten? Was bedeutet der Glaube an den Heiligen Geist? Wenn man erwachsene Christen so fragen wollte, würde man wahrscheinlich viele verlegene, ungenaue, zum Teil auch ungereimte Antworten erhalten. Zwar lesen wir schon in der Apostelgeschichte, daß Paulus eines Tages Christen angetroffen habe, die auf die Frage, ob sie den Heiligen Geist empfangen hätten, freimütig zur Antwort gaben: „Wir haben noch nicht einmal gehört, daß es Heiligen Geist gibt.“ Aber bei den Menschen des technischen Zeitalters liegen die Dinge an diesem Punkt doch noch erheblich schwieriger. Wir haben sehr wohl gehört, daß es Heiligen Geist gibt; aber wir wollen es nicht gehört haben.

Schon bei der Bereitschaft zum Empfangen hapert es. Wir werden im allgemeinen nicht gerne an unsere Abhängigkeit erinnert. Als Schleiermacher in seiner Glaubensrede die Religion als das Gefühl „schlechthinniger Abhängigkeit“ bezeichnete, stieß er auf Hegels empörten Widerspruch. Die Frage des Apostels: „Was hast du, das du nicht empfangen hättest?“ wird von unserem Lebensgefühl nicht bejaht. Dieses Lebensgefühl ist bekanntlich vor allem auf Leistung und Aktion gestellt. Daß der Mensch sich selbst „produzieren müsse“, daß der Glaube an Gott aber diesem Bestreben hinderlich sei und somit die eigentliche Existenz des Menschen verhindere, ist zwar vor allem die Auffassung des Marxismus; aber wir wissen, daß sie tiefe Wurzeln in der Philosophie des deutschen Idealismus hat.

Es hängt wohl mit diesem Lebensgefühl zusammen, daß unser Verhältnis zum Geist überhaupt bedenklich ist. Zwar: wo der Geist dem Aufbau und Ausbau unserer technischen Welt dient, ist er wohlgelitten. Aber wenn zum Beispiel die „Geisteswissenschaften“ Geld haben wollen, werden Abgeordnete und Finanzminister in der Regel traurig. In diesem Falle – aber nicht nur in diesem natürlich! – zeigt sich die harte Spannung, die bei uns besteht zwischen der Welt der Tatsachen, um die es uns geht und die wir als eine in sich selbst geschlossene Welt betrachten, und zwischen der Welt des Geistes, der wir allenfalls einräumen, daß sie wie ein luftiger Schleier unsere Tatsachenwelt krönen und verschönern darf.

Überall, wo im Neuen Testament von dem Heiligen Geist die Rede ist, fällt das unbekümmerte Selbstbewußtsein auf, das die Aussagen prägt. Dieses Bewußtsein setzt sich über den angeblichen Gegensatz zwischen Geisteswelt und Tatsachenwelt fröhlich und souverän hinweg; es entlarvt ihn als eine Zweckerfindung, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt; als eine Flucht vor der Wirklichkeit.

Dem skeptischen Gelehrten, der bezweifelte, daß der creator spiritus den Menschen verwandeln könne, hat Christus nicht etwa das Wesen des Geistes in der Theorie auseinandergesetzt. Erst recht hat er nicht das Eigenrecht des Geistes verteidigt, seine Selbständigkeit mit Gründen bewiesen, wie es ein griechischer Philosoph gemacht hätte – er hat lediglich darauf hingewiesen, daß es den Geist gibt und daß es Menschen gibt, die „aus dem Geist geboren“ sind. Die Frage nach dem Geist ist für das Neue Testament durchaus eine quaestio facti. Ist diese Frage – so oder so! – entschieden, so ergibt sich alles Weitere von selbst.

Anders gesagt: Der Geist tritt hier selber auf als eine Tatsache, mit der Kraft und Härte, die den Tatsachen eigen ist. Tatsachen zu leugnen, ist verboten; Tatsachen zu übersehen, verrät Schwäche. Beides ist am Ende töricht; denn die Tatsachen stehen in ihren eigenen Schuhen. Auch wenn wir ihnen die Anerkennung verweigern, bleiben sie immer, was sie sind. Indem uns Christus mit der Tatsächlichkeit des Geistes konfrontiert, zeigt er, daß wir hier Stellung nehmen müssen und daß wir für unsere Stellungnahme verantwortlich sind: „Der Wind weht, wo er will, und du hörest sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist.“